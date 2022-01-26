Госкомиссия обратилась к гражданам в связи с неизвестными местами захоронения

"Процесс сбора информации о местах захоронения продолжается".

Как передает Day.Az, об этом в интервью АПА сказал секретарь, руководитель рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Исмаил Ахундов.

"Пользуясь случаем, я прошу каждого, кто располагает информацией о местах захоронения наших соотечественников на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, и в частности бывших бойцов и наших граждан, проживавших на указанных территориях, сообщить об этом в Государственную комиссию.

Информацию можно отправить на официальный E-mail адрес Государственной комиссии (info@human.gov.az) и предоставить, позвонив на "горячие линии" 81-61, 405-71-22", - отметил он.