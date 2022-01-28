У Азербайджана и Армении есть взаимопонимание по части ж/д

У Азербайджана и Армении есть взаимопонимание по части железной дороги.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян в беседе с журналистами, говоря о разблокировке региональных транспортных коммуникаций.

"По части железной дороги есть позитив. Кроме этого, на данный момент проводится экспертная работа, о результатах которой сообщу на следующих встречах", - заявил он.

По его словам, на данном этапе трехсторонняя группа проводит конкретные работы с конкретными целями - это строительство железной дороги на тех участках, которые находятся в Армении.