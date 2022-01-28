Армяне России готовят фашистскую провокацию на Советской улице в Москве

Паразитирующая в России армянская диаспора устраивает очередную фашистскую провокацию, связанную с нацистом и террористом Ндже.

Как передает Day.Az, стало известно, что сегодня в Москве в здании Союза армян России (САР) состоится мероприятие по случаю 30-летия армянской армии, в рамках которого будет продемонстрирован фильм "Гарегин Нжде".

Примечателен адрес проведения мероприятия - улица Советской армии, на которой расположен Молодежный центр Союза армян России. Учитывая то, что фашист Нжде выступал против Совесткой армии, подобное мероприятие можно рассматривать лишь как грубейшую провокацию, которая оскверняет память советских героев. Это не только оскорбление со стороны САР, но и очевидная попытка девальвировать ценности и приоритеты российского общества.

Героизация армянами сомнительных личностей, подобных Нжде, никогда не одобрялась в российском обществе, однако, несмотря на это, подобную выходку Союз армян совершает не впервые.

В сентябре 2021 года на 34-ой Московской международной книжной ярмарке на стенде Армении была представлена книга нацистского коллаборанта. Человек, который в начале Второй мировой войны стал сотрудничать с властями гитлеровской Германии и неоднократно выступал с пропагандистскими речами перед военнопленными армянами, призывая их к вооруженной борьбе против СССР, заявляя: "Кто погибает за Германию, тот погибает за Армению" и под командованием которого армянский легион СС, участвуя в карательных акциях, уничтожил более 20 тысяч в основном мирных жителей, не может никак считаться героем.

В июне 2021 года, в День России в Молодежном центре Союза армян России в Москве устроили "день памяти Монте Мелконяна" - международного террориста, армянского нациста, известного своими многочисленными военными преступлениями и убийствами. В программу этого оскорбительного для России мероприятия был включен флешмоб со свечами и в майках с портретом террориста, торжественный просмотр посвященного ему документального фильма и всякие креативные штучки с рисованием портретов террориста. Таким образом армянские политтехнологи пытались облагородить образ своего убийцы и террориста.

В этой провокационной акции САР, приуроченной ко Дню России, был еще один момент: армянство было крайне возмущено тем, что в российском городе Армавир ранее была демонтирована табличка Нжде. Это сделал местный российский депутат, после чего на него обрушились многочисленные оскорбления со стороны армянского лобби. Но он выстоял, после чего и местные власти вынуждены были поддержать вопрос о невозможности героизации фашистов в России.

Фашизм должен был остаться в прошлом, но героизация нацизма и возведение в ранг национальных героев тех, кто сражался против антигитлеровской коалиции или сотрудничал с нацистами, к сожалению, является нормой в Армении и продолжается по сей день. Армяне таким образом неприкрыто оскорбляют страны, которые боролись и добились победы над фашизмом во Второй мировой войне. Героизация нацистских преступников свидетельствует прежде всего о незрелости современной армянской политической сферы.

Общеизвестно, что армянству свойствено героизировать своих нацистов и преступников, включая фашиста Гарегина Нжде, Монте, Дро и остальных. Опасность армянских традиций в том, что они имеют свойство расползаться и героизироваться в общественном мнении других стран и народов. И все последующие меропрятия, сязанные с героизацией армянских преступников в России, являются антироссийскими акциями и выходками. Учитывая то, что в мировом армянстве царят русофобские настроения, в этой связи не удивительно, что Союз армян России постоянно пытается провести какие-то провокационные мероприятия.

Вызывает удивление, почему соответствующие государственные органы России дали разрешение на проведение подобных мероприятий в России? Разве она боролась и победила в войне с фашизмом и германским нацизмом для того, чтобы сегодня стать плацдармом для реализации армянского нацизма? Посмотрите, что творится на юге РФ - армянские политические и криминальные сети уже опутали юг России - Сочи, Краснодар, Ростов, Армавир, Анапа и другие города. Некоторые поселки уже переименованы на армянский лад, появились Армянски и Гай Кодзоры, указатели на армянском языке, армянские церкви и хачкары, активная политическая деятельность САР. Если учесть, что приток армян в Россию увеличивается, важно регулировать деятельность САР и не позволять армянским гражданам в РФ выходить за рамки законов и ценностей российского государства и общества.

Ранее стало известно, что в Армении назло России установят памятник президенту США.