Обращение Омбудсмена в связи с учиненной армянами резней в Малыбейли и Гушчулар

Омбудсмен распространила обращение в связи с учиненной армянами 30 лет назад резней в селах Малыбейли и Гушчулар Шушинского района.

Как сообщили Day.Az в Аппарате Омбудсмена, в обращении говорится, что политика этнической чистки и геноцида, проводимая Арменией в отношении азербайджанцев на протяжении всей истории, привела к преступлениям, массовым убийствам мирного населения.

Отмечается, что жертвами этой грязной политики, направленной против человечности и человечества, стали мирные азербайджанские семьи, проживавшие в селах Малыбейли и Гушчулар. 10-12 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования, совершив резню в селах Малыбейли, Ашагы Гушчулар и Юхары Гушчулар Шушинского района, убили около 50 мирных азербайджанцев, включая детей, женщин и пожилых людей, полностью сожгли села.

"Воспользовавшись безнаказанностью, армянские вооруженные формирования после массовых убийств в селах Малыбейли, Ашагы Гушчулар и Юхары Гушчулар совершили преступления в Гарадаглы, Агдабане, а одной из крупнейших трагедий века стал Ходжалинский геноцид. Надеемся, что члены армянских вооруженных формирований и военно-политическое руководство Армении, совершившие самые жестокие преступления против человечности и человечества, в скором времени будут привлечены к международно-правовой ответственности", - говорится в обращении.