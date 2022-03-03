Армения еще не сделала правильных выводов после капитуляции

Продолжающиеся провокации армянских незаконных вооружённых формирований против ВС Азербайджана говорят о том, что армянская сторона еще не сделала правильных выводов после окончания Второй карабахской войны и событий 16 ноября 2021 года, когда ВС Армении пытались захватить несколько высот в Кяльбаджарском и Лачинском районах

Об этом Day.Az сказал военный эксперт Адалят Вердиев.

По его словам, азербайджанская армия будет принимать более серьезные меры для предотвращения провокаций противника.

"Несмотря на заявления со стороны армянского руководства о готовности к делимитации и демаркации границ, Армения продолжает удерживать под оккупацией 7 азербайджанских сел Газахского района, регулярно провоцирует азербайджанскую сторону в Товузском направлении на ответный огонь. Противник то и дело нарушает режим прекращения огня, пытаясь оттянуть выполнение взятых на себя обязательств", - сообщил он.

Далее наш собеседник отметил, что терпение азербайджанской армии небезгранично и армянская сторона рано или поздно жестоко поплатится за свои провокации вблизи границы.

"За каждое нарушение режима прекращения огня азербайджанская армия может освобождать по одному селу в Газахском районе, пока ещё находящийся под контролем противника. Баку имеет на это полное право, поскольку согласно международному праву эти семь сёл признаны суверенной территорией Азербайджана. Если противник не заинтересован в решении проблемы путем переговоров, то наша армия готова преподать ему ещё один военный урок", - подытожил Адалят Вердиев.

Абдул Керимханов