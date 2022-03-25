Выходки армян с водопроводами и газопроводами не пройдут

Автор: Тофик Аббасов, политический аналитик

Ереван снова переходит в наступление в информационной войне, чтобы осложнить обстановку и сделать заключение мирного договора невозможным. Сам Никол Пашинян в последние дни выступил с резкими обвинительными заявлениями в адрес Азербайджана, мол, Баку проводит политику эскалации и хочет провести новую военную кампанию и этническую чистку в Карабахе. Эта позиция и эти совершенно не коррелирующиеся с действительностью заявления и тревоги, поддерживаются горсткой еще не обезвреженных сепаратистов, которые все еще находятся на территории Азербайджана. Мы видим здесь синхронизацию действий, призванную поднять бурю в стакане воды и привлечь внимание международных организаций в том числе гуманитарных структур с тем, чтобы навлечь на Азербайджан проблемы на международном уровне.

Сейчас ширится новая истерия. Теперь на тему "Азербайджан перекрывает поставки газа" в регион в холодный период, там чуть ли не разворачивается гуманитарная катастрофа и жизнь становится невмоготу. Совсем недавно так называемый "министр" Бабаян насмешил заявлением о том, что "около 100 тысяч" жителей Карабаха, дескать, сталкиваются с огромными гуманитарными проблемами. Начнем с того, что даже в прежние, доконфликтные времена в Карабахе не было 100 тысяч армян. По последним данным, армянская община Карабахского региона Азербайджана насчитывает около 20-22 тысяч человек. Этому есть точные свидетельства. И сегодня мы видим, как армянские источники, находящиеся в Армении или остающиеся в Карабахе и прикрывающиеся щитом российских миротворцев, пытаются драматизировать обстановку, заявляя о каких-то "диверсиях" на газопроводе и так далее.

Тут стоило бы вспомнить о так называемой аварии на водопроводе в зоне временной ответственности РМК в октябре прошлого года, когда чинить его пришли не мастера, а армянские военные, нарядившиеся в гражданское. Азербайджанские военные вычислили реальные намерения прибывших и убрали их с территории, потребовав больше не появляться в этих местах. Несмотря на то, что "водопроводчики" были в гражданском, они имели при себе оружие. Наши военные действовали очень четко и грамотно и обошлось без эксцессов. Правда, потом армянская сторона утверждала, что один из "мастеров" якобы был застрелен, но это не соответствовало действительности. Еще раз напомню - это были переодетые боевики, преследовавших диверсионные цели. Азербайджанские военные помешали диверсии, из-за чего и поднялась крикливая кампания.

Сегодня мы видим второй акт этой драмы, когда возникла уже проблема с газопроводом.

Азербайджан реализует все свои обязательства по поставкам газа населению на всей территории страны. Поставки реализуются в штатном режиме, и никаких эксцессов и неожиданностей тут быть не может. Мы видим, как согласуются, синхронизируются истерия в Карабахе и истерия в Ереване, когда сам премьер-министр уже поднимает вопрос о том, что Азербайджан, мол, пытается осуществлять "этнические чистки" и так далее. Это делается для того, чтобы ввести в заблуждение мировое сообщество, привлечь на свою сторону лоббистские организации новых заступников их числа европейских парламентариев и правозащитных организаций.

Продолжение всех трендов и тенденций, которые установились в нашем регионе в новых реалиях, не устраивает ни Армению, ни ее радикальные группы и, самое главное, оставшуюся там горстку диверсантов и террористов, которые и заварили в свое время кашу и сами же нахлебались ею. Спокойное течение процессов их не устраивает. Поэтому они создают проблемы на ровном месте, поднимают искусственную волну возмущения, с тем, чтобы вызвать огонь на Азербайджан, обвинить Баку в сомнительной политике, якобы выживании армян из Карабаха и отсутствии намерения заключать мирный договор. Хотя мы знаем, что Азербайджан, несмотря на то, что наказал агрессора и посадил его на место, после окончания войны неоднократно предлагал руку помощи Армении. Азербайджанцы всегда были толерантными и воспринимали армян как своих гостей и всегда все лучшее отдавали им. Армяне же, будучи безземельными, став хозяевами тюркских территорий, начали диктовать условия и заявлять, что это их земля, а различные популисты из других стран вторили им, утверждая, что армяне жили в Карабахе тысячелетиями.

Сегодня мы видим, что Ереван вновь торпедирует мирные инициативы Азербайджана. Корявые, не соотносящиеся с реальностью заявления Никола Пашиняна синхронизируются с действиями бандформирований, которые по-прежнему орудуют в зоне временной ответственности РМК и пользуются покровительством миротворцев.

Те, кто поднимают вой в поддержку "беззащитных армян", должны не забывать одну очень легко доказуемую истину: в то время, как Азербайджан изнывал под огромной тяжестью гуманитарного кризиса, имея на своей территории около миллиона беженцев и вынужденных переселенцев, те же европейские организации и правозащитники очень хладнокровно, очень индифферентно воспринимали наши трудности. Эти организации не считали нужным хотя бы задуматься о том, как обеспечить лишившихся своих домов людей, триста тысяч из которых были изгнаны из Армении, многие потеряли здоровье во время бегства через снежные горные перевалы в лютую зиму. Все эти организации, безразлично воспринимавшие страдания азербайджанских беженцев из Армении и вынужденных переселенцев из Карабаха, изгнанных армянскими экстремистами и сепаратистами, все эти "сердобольные" европейцы хранили преступное молчание. И когда сегодня они поднимают голос в защиту якобы "обиженных" армян, они должны понимать, что их двойные стандарты и фальшивые подходы уже всем надоели. Азербайджан на эти авантюрные, аферистические выходки не поведется. Баку имеет четкую политическую линию, очень здравый курс действий. И потому мы сегодня далеки от сентиментов. Мы рассматриваем ситуацию сквозь призму конкретных фактов, а не эмоциональных излияний. И потому, если кто-то хочет оказать содействие достижению окончательного мира, выработке и достижению мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, они не должны вмешиваться. Любое вмешательство это есть очередная попытка отравления среды. И когда армяне видят, что им удается с помощью авантюрных выходок и фейковых вбросов привлекать на свою сторону новых заступников, эти заступники, эти западные радетели свобод должны осознавать недопустимость вмешательства в естественный ход событий. Политика Азербайджана взвешенная, внятная, и нечего тут искать какие-то нестыковки и черные пятна.

Никол Пашинян снова пошел на поводу у радикальных сил в своей стране, которые неистовствуют. Некоторые из этих глупцов уже ставят вопрос о том, правомерно ли существование Азербайджана как государства. Это идиотизм, не знающий границ. И говорит об этом ученый, профессор Ереванского государственного университета! Это позволяет прийти к выводу о необратимом массовом психозе, который дает очень опасные всходы. Но это не наша проблема, а проблема армянского общества, в том числе мирового армянства. Это не наша задача и не наша головная боль. Пусть сами разбираются в своих болячках и ищут способы терапии.

Что касается Азербайджана, никакие выходки с водопроводами и газопроводами не пройдут. Еще раз напомню, что Азербайджан в нашем регионе является сильным звеном, Президент Ильхам Алиев своей политикой держит под пристальным вниманием всю обстановку, в том числе в зоне ответственности российских миротворцев, чьим попустительством периодически пользуются незаконные армянские вооруженные формирования. Это все у нас прослеживается, берутся на заметку все эксцессы, все инциденты. С их помощью всколыхнуть регион и создать для армян преимущественное положение уже не получится. Азербайджан выполнил свою главную задачу - восстановил территориальную целостность. И никаких послаблений ни сраженному агрессору, ни остаткам сепаратистов и бандформирований в Карабахе дано не будет. Если карабахские армяне хотят спокойно жить в условиях азербайджанской государственности, они должны развернуться в сторону Баку, беспрекословно и без предварительных условий принять азербайджанское гражданство и влиться в ряды граждан нашей республики. Другого пути нет. Те, кто не сделает этого и попытается остаться на территории страны, чтобы мутить воду, получат по заслугам.