Время работало и работает на Азербайджан: что скрывают армянские "реваншисты"?

Автор: Акпер Гасанов

Время работает на Азербайджан. Так было на всем протяжении времени, что территории нашей страны находились под армянской оккупацией. Официальный Баку не раз привлекал к этому внимание, пытаясь отрезвить правителей Армении, убеждающих себя и своих сограждан в том, что все обстоит диаметрально противоположным образом. Их примитивную ложь доказал итог 44-дневной войны.

Азербайджан оказался к ней готов экономически, при этом обзаведясь внешнеполитической поддержкой благодаря долгой, кропотливой работе на дипломатическом фронте. Плюс, азербайджанская армия достигла за все это время уровня самой боеспособной в регионе, одной из самых сильных на всем пространстве бывшего СССР. Совокупность этих факторов и привела к победе Азербайджана, к освобождению наших земель.

После чего в РА начался мощный внутриполитический кризис. На внеочередных парламентских выборах в прошлом году партия, возглавляемая премьер-министром РА Николом Пашиняном удержала власть. В первую очередь потому, что их оппонентами являются персонажи настолько себя дискредитировали, что рядовые армяне выбирали меньшее из зол, считая таковым тех, кто проиграл в 44-дневной войне.

Сейчас реваншисты снова рвутся к власти в Армении уже который день на улицах Еревана происходят акции протеста, разгоняемые полиция. Мечтающие о госперевороте дашнаки и их союзники в лице "карабахского клана" обещают населению много чего, по сути рассказывая небылицы. При этом, нет у них никакой реальной возможности изменить новый статус-кво, сложившийся после 44-дневной войны.

Слишком уж велики, неразрешимы проблемы РА. И это не наши выводы. Это то, о чем уже во весь голос кричат в самом государстве-лузере Южного Кавказа. К примеру, как заявил бывший заместитель министра сельского хозяйства Армении Ашот Арутюнян, РА испытывает проблемы с продовольственной безопасностью. Сфера сельского хозяйства, которая уже в течение нескольких лет фиксирует спад, находится в предсмертном состоянии и отражает ситуацию в стране, считает он.

"Нет ведомства, занимающегося сферой. Должен применяться профессиональный, научный подход, необходимо пересмотреть вопрос укрупнения общин", - отметил Арутюнян. А ведь сельское хозяйство - это едва ли не единственная хоть как-то работавшая сфера армянской экономики. Сейчас она умирает, в том числе и по причине войны в Украине и санкций против России.

И на этот счет также есть конкретные доказательства. Объем торговли с Россией составляет $2,5 млрд, из которых $800 млн приходится на долю экспорта, $1,7 млрд - импорта. Однако в связи с российско-украинскими событиями объем торговли между странами сократится. Об этом заявил заместитель председателя Центрального банка Армении Ованнес Хачатрян.

По его словам, окончательные оценки ожидающихся изменений еще не готовы. Хачатрян также отметил, что объем торговли между Арменией и Украиной составляет $160 млн, $120 млн из которых приходится на долю импорта, который также сократился и близок к нулю. К нулю, дорогие мои! По сути, это еще одно доказательство коллапса всей армянской экономики . Вопрос лишь в сроках, когда власти РА официально это признают, объявив дефолт.

И, что самое главное, никаких возможностей изменения ситуации для РА просто нет. Наоборот, углубляющийся внутриполитический кризис ускоряет падение этой страну в безвылазную экономическую яму. Тут, как говорил герой известной кинокомедии, "все уже украдено до нас". И самое забавное, украдено теми, кто к власти стремится, так называемыми реваншистами. Сейчас они надеются избежать наказания за свои преступления, попутно мечтая выжать из страны остатки возможного.

Но все это только ускорит затягивания поясов гражданами РА. Причем, многим придется затягивать их на шее. В любом случае, время продолжает работать на Азербайджан. И вот уже Кабинет министров Украины согласовал необходимые регламенты для импорта нефтепродуктов, в том числе и из Азербайджана. А это - не только экономические, но и внешнеполитические дивиденды.

Плюс, объем грузов, транспортированных в январе-марте этого года через Азербайджан в рамках TRACECA, составили 10858,3 тыс. тонн, а грузооборот - 2 557,7 млн тонн-км, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост на 6,7% и 6,3% соответственно. Растут золотовалютные резервы страны, сокращается ее внешний долг. Одним словом, даже в столь сложных условиях, азербайджанская экономика умудряется демонстрировать позитивную динамику. Что лишь доказывает - время продолжает работать на Азербайджан. И чем быстрее это признают в РА, тем лучше будет для них и для всего региона.