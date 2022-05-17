Делегация во главе с Шахином Мустафаевым посетит Иран
18 мая делегация во главе с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым посетит Иран.
В ее состав включены официальные представители министерств энергетики, высоких технологий и транспорта, иностранных дел, Государственного таможенного комитета, Государственного агентства автомобильных дорог, ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и других структур.
Как сообщает Day.Az, в рамках визита запланированы встречи азербайджанской делегации в МИД, министерстве дорог и градостроительства, генеральном штабе вооруженных сил и других структурах Ирана.
На них будут обсуждаться транспортно-транзитные, логистические, энергетические, промышленные, торговые, инвестиционные и другие вопросы.
Одной из основных тем обсуждения станет реализация меморандума о взаимопонимании между правительствами Азербайджана и Ирана о создании новых коммуникационных связей между Восточно-Зангезурским экономическим районом Азербайджана и Нахчываном через территорию Ирана, а также роль этого проекта в обеспечении регионального развития. Кроме того, будет подробно обсужден вопрос привлечения иранских компаний к участию в восстановительных работах на освобожденных территориях Азербайджана.
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