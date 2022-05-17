Подписана Бакинская декларация III Общей конференции ПА ОЭС

Подписана Бакинская декларация третьей Общей конференции Парламентской Ассамблеи Организации экономического сотрудничества.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, декларация была подписана руководителями делегаций, принимавших участие в конференции.