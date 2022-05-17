https://news.day.az/politics/1462663.html Армяне обстреляли Кяльбаджар
Армяне обстреляли Кяльбаджар
Вечером 17 мая подразделения армянских вооруженных сил с позиций в населенных пунктах Зяркенд и Ашагы Шорджа Басаркечярского района государственной границы с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенных пунктов Йеллиджа и Бармагбине Кяльбаджарского района, сообщает в вторник Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
Подразделениями Азербайджанской Армии были приняты адекватные ответные меры.
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