Армения, сигареты и бриллианты: по следам многомиллионной контрабанды

Автор: Эльчин Алыоглу,

главный редактор Milli.Az

Многие люди на севере Ирака, покупающие дорогие сигареты в магазинах, на рынках и в ресторанах, находятся в центре огромной аферы, проводимой на большой территории, которую Запад называет "Иракским Курдистаном", а местные курды - "Башури Курдистан" или "Южный Курдистан".

Но дело не в цене покупаемых никотиновых изделий, а в их происхождении - подавляющее большинство этих сигарет, от "Мальборо" до "Парламента" и "Лаки Страйк", продажа которых контролируется из Эрбиля Масудом Барзани, является контрабандой.

Местные покупатели прекрасно знают, что коробки с предупреждением "Курение убивает" не производятся в США, Турции, Британии, Германии или Швейцарии. Напротив, большая часть этих поддельных сигарет привозится Арменией.

Армения, потерпевшая тотальное поражение во Второй Карабахской войне и чья экономика находится в плачевном состоянии, сумела стать одним из незаконных поставщиков, нелегально проникнув на рынок сигарет и табачных изделий на севере Ирака.

Кроме того, армяне обеспечивают местных жителей и контрафактным алкоголем. По словам владельцев оптовых центров в Сулеймании и Эрбиле на севере Ирака, они начали "сотрудничество" много лет назад.

"Мы можем заказать сигареты любой марки, названия и сорта в Армении. Мы понимаем, что качество контрафактного товара не сопоставимо с оригиналом, но это очень разумно с точки зрения цены", - говорит один из владельцев магазинов на рынке.

Основными оптовыми рынками сигарет армянского производства и контрабанды в северном Ираке являются склады за торговым центром Majidi, оптовый рынок возле Grand Millennium Sulaimani, рынок возле торгового центра Sultan и отеля Copthorne Baranan.

Поскольку курдская автономия на севере Ирака практически независима от центрального правительства в Багдаде, часть границы с Ираном, проходящая через этот район, контролируется не иракскими пограничниками, а "пешмерга", т.е. местными курдскими ополчениями.

Как работает криминальная схема?

Поддельные сигареты, произведенные в Армении, сначала контрабандой переправляются в Иран, а затем в Ирак.

Сигареты перевозятся с контрольно-пропускных пунктов Тамарчин и Парвиз-Хан на ирано-иракской границе в северный Ирак, а оттуда в оптовые центры.

Армянскую контрабанду везут в города Сулеймания и Эрбиль по тому же маршруту, по той же схеме, без уплаты каких-либо акцизов в иракский бюджет.

Служба национальной безопасности Армении (СНБ) отвечает за безопасность этого маршрута контрабанды, годовой оборот которой составляет 1,5 миллиарда долларов.

Еще летом 2020 года армянские СМИ сообщили, что российские правоохранительные органы расследуют уголовное дело о контрабанде сигарет из Армении. Тогда же стало известно, что в России задержан самолет, перевозивший 40 тонн контрабандных сигарет из Еревана в Афганистан. Следствие установило, что в преступлении фигурируют премьер-министр Армении Никол Пашинян и еще 17 человек.

Позже Армения скрыла скандал, однако некоторые местные СМИ утверждали, что за криминальной схемой стояли зять Пашиняна и другие его родственники. Кроме того, отмечалось, что СНБ страны обеспечивает "нормальную работу" и контрабанды алмазов.

Схема под непосредственным контролем премьер-министра Никола Пашиняна, его родственников и приспешников не сложна. Алмазы, закупленные оптом в Индии, транспортируются на три фабрики в Армении. Там они шлифуются, оформляются как "армянские товары", а затем экспортируются на мировой рынок.

Разумеется, процедуры реализации осуществляются на основе квот, предусмотренных в государственном бюджете и таможенные пошлины в бюджет не уплачиваются.

Кстати, один простой факт: до Второй Карабахской войны, в первом квартале 2020 года, Армения экспортировала алмазы на сумму 20 млрд драмов, или 40 млн долларов.

Для обработки такого количества алмазов необходимо около 1400 огранщиков. В Армении их около 400. Другими словами, такое количество алмазов не могло быть обработано на фабриках в Армении. В то же время в Армении нет соответствующих мощностей по переработке и полировке. Если бы они были, то потреблялось бы огромное количество электроэнергии, приходилось бы осуществлять налоговые платежи и т.д.

За первые три месяца 2020 года Пашинян продал бриллиантов на 40 миллионов долларов. Подсчитать реальный объем государственной контрабанды в Армении непросто, ведь речь идет о сделках на сотни миллионов долларов.

В Армении, где экономика парализована, финансовая система и производственные предприятия находятся в глубоком кризисе, контрабанда является единственным жизнеспособным источником дохода для правительства. Подчеркиваем - только для правительства, ибо рядовые армяне продолжают жить в нищете.

Перевод: Ибрагим Алиев, Day.Az