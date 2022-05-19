https://news.day.az/politics/1463187.html Милли Меджлис проведет внеочередные заседания
Милли Меджлис проведет внеочередные заседания
Состоятся внеочередные заседания Милли Меджлиса (парламент).
Как передает Day.Az, группа депутатов обратилась по этому вопросу в установленном законом порядке.
Внеочередные заседания запланированы на июнь.
Согласно внутреннему уставу Милли Меджлиса, по требованию 42 депутатов созывается внеочередная сессия парламента.
Отметим, что весенняя сессия парламента завершается 31 мая.
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