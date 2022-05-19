Милли Меджлис проведет внеочередные заседания

Состоятся внеочередные заседания Милли Меджлиса (парламент).

Как передает Day.Az, группа депутатов обратилась по этому вопросу в установленном законом порядке.

Внеочередные заседания запланированы на июнь.

Согласно внутреннему уставу Милли Меджлиса, по требованию 42 депутатов созывается внеочередная сессия парламента.

Отметим, что весенняя сессия парламента завершается 31 мая.