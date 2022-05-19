Азербайджан и Евросоюз идут на сближение

Автор: Лейла Таривердиева

Многовекторность внешней политики это сложное искусство. Сохранение баланса под силу не каждому даже крупному государству. Но Азербайджану это удалось. Наша страна сегодня нужна и интересна всем полюсам, и особенно радует, что после 44-дневной войны Евросоюз начал более внимательно присматриваться к Азербайджану и избавился от многих предубеждений.

В успехах, которые мы наблюдаем сегодня в развитии связей между Азербайджаном и ЕС, сыграли роль геополитические изменения, вызванные результатами войны, но главной движущей силой этих процессов стала грамотная и выверенная внешнеполитическая линия, которую прочертил для страны Президент Ильхам Алиев. Глава Азербайджана владеет искусством тонкой дипломатии, терпением и умение просчитывать ситуацию на сто шагов вперед. Как результат - Европа с каждым днем становится все ближе, возникает все больше экономических связей, формируются общие интересы.

В последние два года европейская дипломатия значительно оживилась в отношениях с Азербайджаном. Высокопоставленные чиновники Евросоюза стали частыми гостями в Баку. Прекрасные отношения установились между Президентом Ильхамом Алиевым и президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем. Побывав в июне прошлого года в Баку, он заявил о необходимости придать стратегический характер партнерству между Европейским Союзом и Азербайджаном. ЕС очень импонирует тот факт, что партнерство между ЕС и нашей страной не является сотрудничеством, опирающимся в основном на финансовую поддержку. Как сказал глава Евросовета, напротив, это - партнерство, основанное на желании проводить совместную работу, инновациях, технологическом обмене и экономическом сотрудничестве.

Не менее впечатлен визитом в Баку был комиссар по вопросам соседства и расширения Европейского Союза (ЕС) Оливер Вархели, призвавший после посещения Азербайджана еще больше укрепить отношения в республикой.

В ходе встречи и переговоров, проведенных в Баку в рамках официального визита Президента Литвы Гитанаса Науседы, обсуждались сотрудничество между Европейским Союзом и Азербайджаном, перспективы завершения переговоров по новому соглашению между ЕС и АР, вопросы энергетической, транспортной безопасности, торговые отношения. В заявлении для печати, сделанном после встречи с литовским коллегой, Президент Ильхам Алиев отметил, что, учитывая начало экспорта Азербайджаном природного газа в Европу и тот факт, что цены на нефть и газ дорожают, в нынешнем году объем нашего торгового оборота с Европейским Союзом, конечно, растет. С 9 членами Европейского Союза Азербайджан уже подписал заявления о стратегическом партнерстве. А это - треть государств-членов, заметил глава государства. "Это говорит о том, что Европейский Союз, как и мы, заинтересован в сотрудничестве", - сказал Президент Азербайджана.

Эти тезисы нашли свое подтверждение на прошедшем 17 мая в Баку Бизнес-форуме Азербайджан-ЕС и подкреплены представленным на форуме отчетом "Деловая среда в Азербайджане-2021".

В 2021 году Европейский союз оставался основным торговым партнером Азербайджана. Почти 44 процентов внешнеторгового оборота нашей страны приходится на ЕС. Объем товарооборота с Европой в прошлом году составил 15,4 миллиарда долларов. Как заявил на форуме министр экономики Микаил Джаббаров, этот показатель будет превышен и достигнет рекордных объемов. Эти ожидания подкреплены прошлогодними показателями, которые выросли по сравнению с показателем 2020 года на 5,6 процента.

На сегодня в Азербайджане действуют более 700 европейских компаний. Согласно отчету, 80 процентов компаний ЕС, представленных в нашей стране, намерены и дальше выбрать Азербайджан для экономической деятельности, а 53 процента - расширить бизнес-деятельность в нашей стране. 54 процента заинтересованы в инвестировании в Карабахский и Восточно-Зангезурский экономические районы, а 14 процентов уже вовлечены в инвестиционные проекты. Это очень важные цифры, говорящие о позитивном восприятии европейскими предпринимателями бизнес-климата и возможностей Азербайджана, которые подкреплены прогнозируемостью политического и экономического курса, а также стабильностью страны. В Азербайджане европейским инвестициям ничего не грозит, страна предоставляет простор для деятельности и обладает огромным потенциалом развития.

В целом за последние 10 лет Европа инвестировала в экономику Азербайджана свыше 20 миллиардов долларов. Этот процесс не останавливается. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Европейский союз и Азербайджанское агентство поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) планируют совместно продвигать прямые иностранные инвестиции в Азербайджан. Разрабатывается пакет соответствующих предложений по пяти проектам в аграрной сфере. К концу мая ЕБРР и Азербайджан также подпишут договор в области альтернативной энергетики. Договоренность касается строительства электростанций установленной мощностью 230 и 100 МВт. Запустить проект в Азербайджане планирует также Европейский инвестиционный банк (EIB). Инициатива Eastern Partnership Investment in Connectivity (EPIC) предусматривает техническую помощь в подготовке и реализации инфраструктурных проектов.

Посол Европейского союза в Азербайджане Петер Михалко считает, что Азербайджан является привлекательным бизнес-партнером для ЕС. Выступая на Бизнес-форуме в Баку, господин Михалко отметил, что Евросоюз планирует поддержку 25 тысячам малых и средних предприятий Азербайджана, и призвал европейские компании смело инвестировать в республику, бизнес-климат в котором, по его словам, в дальнейшем будет развиваться еще успешнее. В рамках Инвестиционно-экономического плана ЕС Евросоюз выделил 2 миллиарда долларов на проекты в Азербайджане и объявил о флагманских проектах. Приоритетными направлениями тут являются общественное здравоохранение, развитие человеческого капитала, зеленая экономика, альтернативная энергетика, создание "умных" сел и городов.

О желании Евросоюза принять участие в восстановлении освобожденных территорий ранее на встрече с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым заявил верховный представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель. А сегодня многие уже приступили к работе на освобожденных землях, и, как отметила на Бизнес-форме в Баку руководитель группы форума Богдана Эфе, число европейских компаний, желающих подключиться к этим проектам, растет.

Приведем только несколько примеров. Две немецкие компании задействованы в строительстве дорог. Раньше других стран ЕС подключались к восстановительным работам Италия. Так, итальянская Ansaldo Energia получила контракт на поставку оборудования для четырех электростанций, которые будут построены в Агдамском, Физулинском, Губадлинском и Кяльбаджарском районах. Далее, недавно в Баку побывал главный исполнительный директор Движения французских компаний - MEDEF International Филипп Готье и представители ведущих компаний Франции. На встрече с председателем Госкомитета по архитектуре и строительству Анаром Гулиевым были заслушаны презентации представителей организации MEDEF International, Alstom, Suez, Thales, Egis, Arverne Group и др., доведено до внимания намерение французских бизнесменов участвовать в работе по восстановлению и созиданию на освобожденных от оккупации территориях

Сюда же можно отнести Великобританию, правда, не входящую в ЕС, но являющуюся одной из ведущих стран Европы. Великобритания недавно предоставила правительству Азербайджана своих список компаний, заинтересованных в участии в восстановительных работах в Карабахе. Помимо этого, британская ВР разрабатывает проекты в сфере альтернативной энергетики и планирует построить солнечную электростанцию в Зангилан-Джебраильской зоне.

Как видим, ведущие страны Европы и ЕС все активнее подключаются к процессу возрождения освобожденных территорий Азербайджана. Это - как свидетельство признания Европой Победы Азербайджана, так и знак доверия к нашей стране и видения ее перспектив.

Азербайджан в долгу не остается. В 2021 году наша страна, начав транспортировку газа в ЕС, стала одним из важнейших энергетических партнеров для стран Евросоюза.

Хорошо известно, какую актуальность приобретает с каждым днем вопрос энергобезопасности. Геополитические процессы вызвали к жизни серьезные риски, показавшие уязвимость пространства ЕС в плане энергообеспечения. Энергетический дефицит начался в Европе еще в прошлом году, а перспектива отказа от российского газа обещает поставить европейские страны перед серьезным кризисом.

Азербайджан уже не первое десятилетие экспортирует в Европу свои энергоресурсы и успел зарекомендовать себя как надежный партнер. Кроме того, именно Азербайджан инициировал и построил газопровод, получивший в свете нынешних развитий стратегическое значение. Южный газовый коридор оказался незаменим в сложившейся ситуации, открывая перед своими европейскими партнерами новые возможности. Конечно же, Азербайджан не способен заменить основного поставщика газа для Европы, но факт остается фактом - страны, куда поступает азербайджанский газ, в период прошлогоднего кризиса испытывали наименьшие трудности.

До конца текущего года поставки азербайджанского газа в Европу могут превысить 10 миллиардов кубометров. До сегодняшнего дня по трубопроводу TAP, запущенному 31 декабря 2020 года, в Европу транспортированы 11,6 миллиарда кубометров газа. В январе-апреле нынешнего года по TAP уже прошло

3,5 миллиарда кубометров азербайджанского газа. Из них 3,1 миллиарда кубометров достались Италии, 0,3 миллиарда - Греции и 0,1 миллиарда кубометров - Болгарии. Ожидалось, что в 2022 году в Европу поступят 9,1 миллиарда кубометров газа из Азербайджана, однако по всему видно, что этот прогноз уже устарел.

В 2021 году в Европу было экспортировано 8,2 миллиарда кубометров природного газа, в то время, как планировалось поставить 5 миллиардов кубометров. Предварительные оценки были сдержанными, а практика показала наличие у Азербайджана больших экспортных возможностей. В целом ЮГК может быть расширен до 20 миллиардов кубометров в год, а это значит, что партнеры Азербайджана в ЕС могут чувствовать себя более защищенными, чем их соседи. Более уверенно, как мы уже отметили, они чувствовали себя в период осеннего кризиса прошлого года, что было замечено, и в Баку пошли обращения от новых стран, желающих покупать азербайджанский газ. Эта тенденция показала себя и на прошедшем в феврале в Баку заседании по ЮГК, на котором наряду с традиционными присутствовало много новых участников. То есть тема азербайджанского газа становится все актуальнее для Евросоюза.

Накануне Еврокомиссия (ЕК) представила план европейской энергетической реформы REPowerEU, которую в ЕС рассматривают как средство прекращения зависимости от поставок энергоносителей из России. Мерами решения этой задачи предложены энергосбережение, диверсификация и ускоренное развертывание возобновляемых источников энергии. А на минувшей неделе состоялась встреча высокопоставленных чиновников ЕК и представителей правительства Азербайджана. Среди тем обсуждения были перспективы увеличения объемов экспорта азербайджанского газа в ЕС в соответствии с производственными мощностями и сценариями расширения ГК. Представители ЕС подчеркнули большую заинтересованность в увеличении поставок газа по трубопроводам из Каспийского региона и отметили, что это является ключевым вкладом в диверсификацию источников энергоносителей в соответствии с приоритетами стратегии REPowerEU.

Выступая на бизнес-форуме ЕС-Азербайджан, министр экономики Микаил Джаббаров заявил об ожидаемом росте объемов поставок азербайджанского газа в Европу.

Министр также подчеркнул, что помимо энергоресурсов, еще одним важным направлением сотрудничества нашей страны с ЕС является транспортный сектор. Азербайджан давно превратился в транспортно-логистический хаб для транспортировки грузов по маршрутам Север-Юг и Восток-Запад. Последний маршрут в сегодняшней ситуации превратился для Европе в своеобразную "дорогу жизни". Финляндия, Германия, Дания уже заявили о намерении использовать для транспортировки своих грузов маршрут, проходящий через Азербайджан и использующий его современную транспортно-логистическую инфраструктуру. Ожидается, что в 2022 году объем перевозок из Китая в Европу по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ), являющемуся основной частью коридора Восток-Запад, из Китая в Европу с использованием морской и железнодорожной инфраструктуры Азербайджана может вырасти в шесть раз. 10 мая из КНР в Центральную Европу отправился первый полноразмерный контейнерный поезд.

Подытоживая, отметим, что прогнозы аналитиков по сотрудничеству Азербайджан-ЕС самые позитивные. И такое положение, однозначно, отвечает интересам как нашей стран, так и ее европейских партнеров. Наступило время по достоинству оценить Азербайджан. Мы ждали этого от Европы достаточно долго. И дождались.