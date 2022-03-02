Интерес Европы к азербайджанскому газу растет не по дням, а по часам

Автор: Лейла Таривердиева

Неправильно думать, будто тема азербайджанского газа актуализировалась только сейчас, в связи с происходящими событиями. Об альтернативе и диверсификации европейские потребители стали думать задолго до взрыва на континенте. Это исходило из соображений энергетической безопасности Европы и собственных интересов европейских стран.

А почему выбор остановился на Азербайджане, понять несложно. Наша страна, построив экспортный нефтепровод, дотянувшийся до Европы, показала, что способна на масштабные проекты. Это первое. Второе - Баку показал себя надежным и честным партнером, который не пытается выиграть от той или иной ситуации, подводя партнеров, не занимается шантажом и всегда верен своим обязательствам. Как напомнил как-то Президент Азербайджана, с момента подписания "Контракта века" и по сей день в этом документе не изменена ни одна буква, несмотря на меняющиеся условия и ситуации. "Иностранные инвесторы хорошо знают, что наше слово так же ценно, как и наша подпись. Контракт века, подписанный в 1994 году... реализуется уже много лет, и в нем не изменено ни одно слово и даже ни одна запятая", - сказал он.

С таким партнером можно иметь дело и доверить ему такую основополагающую сферу, как безопасность. Так начался Южный газовый коридор, и за последний год очень многим стало ясно, насколько выиграли те, кто доверился Азербайджану.

В среду Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в видеоформате министра энергетики Румынии Вирджила-Даниэля Попеску и специального представителя Президента Румынии по стратегическим проектам Ану Бирчал. На встрече говорилось о многих аспектах сотрудничества двух стран, тридцать лет назад установивших дипотношения. Но в нынешних реалиях тема энергобезопасности Евросоюза приобретает особую актуальность, и потому участие во встрече именно министра энергетики позволяет делать определенные выводы.

Ранее, выступая на международной конференции по проблемам энергетики Power Summit 2022 в Бухаресте, Вирджил-Даньел Попеску заявил, что в плане диверсификации закупок газа Румыния рассматривает СПГ (сжиженный природный газ) из США и Азербайджана.

Поставки азербайджанского газа в Румынию могут начаться уже нынешним летом. Все зависит от того, насколько быстро завершится строительство соединительного газопровода Греция-Болгария (IGB). Ожидается, что строительство завершится к 1 июля, так как 30 июня истекает срок действия соглашения между Азербайджаном и Болгарией об альтернативном маршруте транспортировки азербайджанского газа в Болгарию. Этот маршрут был задействован из-за задержек со строительством IGB. После сдачи интерконнектора он будет подключен к трубопроводу BRUA, по которому азербайджанский газ пойдет в Румынию. Газопровод BRUA вместе с интерконнектором Румыния-Болгария представляет собой важное звено между Южным газовым коридором, Центральной Европой и Балканами. Первый этап развития газопровода BRUA завершился в ноябре 2020 года согласно графику. Вся газотранспортная инфраструктура на территории Румынии уже завершена, функциональна и готова к приему и транзиту газа.

Исполнительный директор проектной компании ICGB AD Теодора Георгиева в эксклюзивном интервью Trend сообщила, что проектная компания ICGB, отвечающая за строительство интерконнектора Греция-Болгария (IGB), получит лицензию оператора системы передачи (лицензия INGS Management) в Греции в 2022 году. Кроме того, компания будет сертифицирована национальными регулирующими органами Болгарии и Греции, а также Еврокомиссией как независимый оператор передачи (ITO). В настоящее время ICGB находится на заключительном этапе переговоров по соглашениям о взаимоподключении с соседними операторами системы передачи, а именно: с DESFA и TAP в Греции и "Булгартрансгаз" - в Болгарии. Георгиева подчеркнула, что все мероприятия, связанные со своевременным и бесперебойным вводом в промышленную эксплуатацию газопровода IGB, находятся на стадии реализации.

Отметим, что мощность прокачки IGB составит 3 миллиарда кубометров с возможностью доведения до 5 миллиардов кубометров. Половина этих объемов уже зарезервирована - подписан контракт на поставку 1 миллиарда кубометров газа с "Шах Дениз-2" на основе долгосрочного контракта с "Булгаргаз".

Интерес европейских партнеров к азербайджанскому газу растет не по дням, а по часам. Накануне марта Президент Франции Эмманюэль Макрон позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Сообщается, что помимо обсуждения других тем, состоялся обмен мнениями по энергетическим вопросам. В этот де жень премьер-министр Италии Марио Драги заявил о необходимости увеличения мощности и возможном удвоении пропускной способности Трансадриатического трубопровода (TAP). "Диверсификация источников энергоснабжения имеет основополагающее значение. Это цель, к которой нужно стремиться независимо от того, что произойдет с поставками российского газа в ближайшем будущем. Мы должны, прежде всего, стремиться к решительному увеличению производства возобновляемых источников энергии. Мы должны продолжать упрощать процедуры для наземных и морских проектов, как мы это уже делаем, и инвестировать в разработку биометана. Газ остается полезным переходным топливом. Нам нужно подумать об увеличении мощности регазификации и возможном удвоении мощности Трансадриатического трубопровода", - цитируют премьера итальянские СМИ.

Что может предложить Азербайджан в ответ на эти ожидания?

Как сказал Asia Times глава департамента международного сотрудничества министерства энергетики Азербайджана Орхан Зейналов, Азербайджан планирует по итогам 2022 года увеличить поставки газа в Европу до 9,1 миллиарда кубометров. В 2021 году в Европу было экспортировано 8,2 миллиарда кубометров природного газа, в 2023 году ожидается поставка на европейские рынки 11 миллиардов кубометров. По мере перехода энергомощностей страны на возобновляемые источники энергии, будут высвобождаться новые объемы газа для экспорта.

Вместе с тем, Зейналов подчеркнул, что хотя Азербайджан и стремится играть более важную роль в архитектуре энергетической безопасности Европы, при этом он не пытается занять чью-либо нишу на рынке. Тут можно увидеть отсыл к декабрьскому интервью Президента Ильхама Алиева испанской газете El Pais. Отвечая на соответствующий вопрос, глава государства однозначно заявил, что вопрос якобы конкуренции Азербайджана с Россией в газовой тематике сильно раздут. Объемы поставляемого двумя странами газа не может сравниться с российскими поставками, подчеркнул глава государства. "Наш экспорт в Европу, как я уже сказал, не составляет конкуренцию, и мы никогда не смотрели на это как на конкуренцию. Для нас это был коммерческий проект", - заявил он.

Тем не менее, у Азербайджана, конечно же, есть свои интересы и свои амбиции. Каждое государство имеет на это право. И, следует подчеркнуть, реализуя свои амбиции и интересы, Баку всегда старался и старается учитывать все нюансы.

Между тем, спотовая цена газа в Европе днем в среду подскочила на более чем 50 процентов по сравнению с показателем вторника до 2227 долларов за тысячу кубометров. Сообщается, что из газохранилищ Евросоюза уже откачан весь закаченный туда прошлым летом газ...

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

эксперт по вопросам экономики, глава Центра нефтяных исследований Азербайджана (ЦНИА) Ильхам Шабан:

"В нынешнем году европейские импортеры заказали в Азербайджане 10,5 миллиарда кубометров газа. В прошлом году это было 8,2 миллиарда кубометров. То есть в текущем году поставки увеличатся. В 2023 году объем поставок будет увеличен до 11 миллиардов. И на данном этапе это предел. Как сказал на днях на пресс-конференции генеральный директор TANAP Салтук Дюзйол, процесс расширения TANAP (третья фаза расширения) может занять 4-5 лет, так как должно быть принято инвестиционное решение, закуплено необходимое оборудование и проведены строительные работы. То есть, если в середине 2022 года мы подпишем контракт, то по расширенной трубе поставки начнутся примерно в 2027 году. Тот же Дюзйол отметил, что пропускная способность Трансанатолийского трубопровода (TANAP) может быть расширена до 24 миллиардов кубометров газа в год за счет строительства дополнительных компрессорных станций.

Такова реальная картина, без политики и романтики.

На нынешнем этапе Азербайджан четко выполняет контракты и при этом опережает ожидания европейских потребителей. Так, в прошлом году мы поставили на европейские рынки 8 миллиардов 150 миллионов кубометров газа. В текущем году, несмотря на то, что заявлено 9 миллиардов кубометров, мы выйдем на проектную мощность в 10 миллиардов кубометров. То есть, мы наращиваем поставки.

Реализация второй фазы будет зависеть от заявок и многих других моментов. Ну и, конечно, для этого требуются дополнительные объемы газа. Это могут быть, например, пара миллиардов кубометров с "Достлуг" после того, как начнется разработка месторождения. Кроме того, в перспективе это может быть газ с "Абшерона". Доказанные извлекаемые запасы этого месторождения составляют 350 миллиардов кубометров. Сколько бы не пошло на удовлетворение внутренних потребностей страны, все равно для экспорта на внешние рынки остается значительный объем газа. "Абшерон" - одно из крупнейших газоконденсатных месторождений, и работы на нем могут начаться достаточно скоро. Есть также месторождение "Бабек", предполагаемые запасы которого составляют 400 миллиардов кубометров, есть "Умид" с запасами, как минимум в 200 миллиардов кубометров. Кроме того, значительные объемы газа обещает глубоководная часть "Азери-Чираг-Гюнешли".

Так что Азербайджану будет чем заполнить трубу для Европы. Но это будет не сегодня.

Что же касается выкачки всего закаченного летом газа из европейских газохранилищ, то я бы не сказал, что ситуация критическая. Дело в том, что когда прошлым летом началось заполнение газохранилищ, там имелся газ в объеме 15-18 процентов, который, после отбора всего летнего задела, остался. И, учитывая теплую погоду, думаю, эти объемы помогут избежать кризиса".