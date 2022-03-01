Европа нуждается в расширении TAP

Италия должна подумать об увеличении регазификационной мощности и возможном удвоении пропускной способности Трансадриатического трубопровода (TAP).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на итальянские СМИ, об этом сказал премьер-министр Италии Марио Драги.

"Диверсификация источников энергоснабжения имеет основополагающее значение. Это цель, к которой нужно стремиться независимо от того, что произойдет с поставками российского газа в ближайшем будущем. Мы должны, прежде всего, стремиться к решительному увеличению производства возобновляемых источников энергии. Мы должны продолжать упрощать процедуры для наземных и морских проектов, как мы это уже делаем, и инвестировать в разработку биометана. Газ остается полезным переходным топливом. Нам нужно подумать об увеличении мощности регазификации и возможном удвоении мощности Трансадриатического трубопровода", - сказал он.

Напомним, что 31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по "Южному газовому коридору". Впервые в истории Азербайджан экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности. По TAP, который является европейской частью "Южного газового коридора", ежегодно будут поставляться восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.