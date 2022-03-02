Азербайджан увеличит поставки газа в Европу

Азербайджан планирует по итогам 2022 года увеличить поставки газа в Европу до 9,1 миллиарда кубометров.

Как передает Day.Az, об этом сказал Asia Times глава департамента международного сотрудничества министерства энергетики Азербайджана Орхан Зейналов.

"В 2021 году мы экспортировали в Европу 8,2 миллиарда кубометров природного газа. В этом году мы планируем увеличить экспорт до 9,1 миллиарда кубометров. Ожидается, что в 2023 году Азербайджан поставит в европейские страны 11 миллиардов кубометров природного газа", - сказал Зейналов.

По его словам, чем больше электроэнергии будет в Азербайджане производиться из ВИЭ, тем больше газа страна сможет экспортировать.

Глава департамента отметил, что Азербайджан рассчитывает довести долю ВИЭ в своем энергобалансе до 30 процентов к 2030 году.

"Мы хотим играть более важную роль в архитектуре энергетической безопасности Европы, но не пытаемся занять чью-либо нишу на рынке", - сказал Зейналов.

Напомним, что 31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по "Южному газовому коридору". Впервые в истории Азербайджан экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности.