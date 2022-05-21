https://news.day.az/politics/1463888.html Военные Азербайджана и Турции на совместных учениях - ФОТО
Военные Азербайджана и Турции на совместных учениях - ФОТО
В турецком городе Карс успешно продолжаются учения "Гейдар Алиев-2022".
Как передает Day.Az, об этом сообщает министерство национальной обороны Турции.
Учения проходят с участием личного состава Вооруженных сил Турции и Вооруженных сил Азербайджана.
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