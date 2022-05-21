Военные Азербайджана и Турции на совместных учениях

В турецком городе Карс успешно продолжаются учения "Гейдар Алиев-2022".

Как передает Day.Az, об этом сообщает министерство национальной обороны Турции.

Учения проходят с участием личного состава Вооруженных сил Турции и Вооруженных сил Азербайджана.