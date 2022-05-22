https://news.day.az/politics/1464041.html Председатель парламента Эстонии прибыл с визитом в Азербайджан - ФОТО
Председатель парламента Эстонии прибыл с визитом в Азербайджан - ФОТО
Делегация во главе со спикером парламента Эстонии (Рийгикогу) Юрием Ратасом в воскресенье посетила Азербайджан с официальным визитом.
Как передает Day.Az, в честь гостя в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, был выстроен почетный караул.
Парламентскую делегацию Эстонии встретили заместитель председателя Милли Меджлиса (парламента) Адиль Алиев, руководитель азербайджано-эстонской рабочей группы по межпарламентским связям Жаля Ахмедова и другие официальные лица.
В ходе визита спикер парламента Эстонии Юрий Ратас встретится с государственными и правительственными официальными лицами.
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