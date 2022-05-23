Брюссельский прорыв: Президент Ильхам Алиев принудил Армению к миру

Автор: Акпер Гасанов

Бог любит троицу. Очередная встреча в Брюсселе Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна при содействии председателя Совета Европейского союза (ЕС) Шарля Мишеля должна была дать ответ на вопрос о том, действует ли эта поговорка в конкретном политическом вопросе. Ведь как известно, это была третья брюссельская встреча в подобном формате.

По большому счету, мяч был на стороне Шарля Мишеля. Да, именно его, а не Азербайджана, а тем более Армении. Ведь на кону стоит политический вес председателя Совета ЕС. Именно он, Шарль Мишель, инициировал уже третью встречу в таком формате. Это заслуживает всяческого одобрения и благодарности. Но встречи ради встреч были бы бесполезной тратой времени, бьющей по авторитету их организатора.

Напомню, что предыдущая встреча Президента Ильхама Алиева и премьер-министра Армении при посредничестве Шарля Мишеля длились четыре с половиной часа. В результате было решено начать конкретный процесс для подписания мирного соглашения. Также было согласовано создание рабочих групп и совместных комиссий по делимитации границ.

Причем было четко указано, что до конца апреля стороны должны сформировать Совместную пограничную комиссию, и тогда же состоится ее первое заседание. Кроме того, по итогам трехсторонней встречи было достигнуто обоюдное согласие поручить министрам иностранных дел Азербайджана и Армении подготовить проект всеобъемлющего мирного договора между сторонами.

И что в итоге? А ничего. Официальный Ереван принялся играть ровно в ту же самую игру, в которую он играл до 44-дневной войны. То есть, занимая неконструктивную позицию, отказываясь делать шаги на пути к миру. Официальный Ереван так и не сделал ничего из того, что было обговорено на двух предыдущих встречах Президента Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна при содействии Шарля Мишеля. И сетования армянской стороны на митинги оппозиции и нестабильную внутриполитическую обстановку - это классический "финт ушами".

Не единственный, замечу. Достаточно вспомнить и о том, что министр иностранных дел Армении А.Мирзоян сообщил российскому информационному агентству ТАСС, что РА готова провести заседание комиссий в Москве. Тут уж совсем все просто - попытки официального Еревана усидеть на двух стульях, делая реверансы в сторону РФ и ЕС одновременно, закончатся прогнозируемо. Падением меж этих стульев.

Явно переоценивающая собственную значимость и возможности Армения могла бы сделать выводы из собственных же ошибок, по итогам которых она проиграла войну, подписала капитуляцию, лишилась огромного количества средств, извлекавшихся за счет варварского грабежа наших оккупированных земель, получив в итоге внутриполитическую нестабильность и растущие, неразрешимые экономические проблемы.

А Азербайджан, напротив, усиливает свою экономическую мощь и внешнеполитическую значимость. Президент Азербайджана Ильхам Алиев занимает честную, понятную, справедливую позицию. Предложенные нашей стороной 5 принципов долгосрочного мира с РА являются логически вытекающими из двух брюссельских встреч в трехстороннем формате. И Шарль Мишель не мог этого не признавать.

Он не мог не признавать и того, что есть колоссальная разница между нацеленной на мир в регионе решительной и продуманной политикой Президента Азербайджана Ильхама Алиева и жалкими попытками политического лавирования премьер-министра РА Никола Пашиняна. Мсье Шарль не мог отрицать того, что 6 пунктов, которые Армения называет предложением, на самом деле являются реакцией на предложения Азербайджана.

И понимание всех этих реалий требовало от председателя Совета ЕС более решительных действий в плане давления на Армению с целью достижения конкретного результата своей посреднической миссии. И есть основания для сдержанного оптимизма в этом направлении! "Достигнут ощутимый прогресс. Следующая встреча состоится в августе", - написал Мишель в своем Твиттер.

Что дало ему основания для такого рода оптимистических заявлений? То, что по итогам нынешней встречи достигнута договоренность о том, что уже в ближайшие дни по вопросу межгосударственных границ состоится первое совместное заседание Пограничных комиссий. В нем будут рассмотрены все вопросы, связанные с делимитацией границы и тем, как наилучшим образом обеспечить стабильную ситуацию.

То есть различные виляния с армянской стороны, их попытки откладывания решения важного вопроса на дальнюю и туманную перспективу провалились. Но это было далеко не все. Руководители Азербайджана и Армении согласились с необходимостью приступить к разблокированию транспортного сообщения. Они договорились о принципах, регулирующих транзит между западным Азербайджаном и Нахчываном, а также между различными частями Армении через Азербайджан, посредством международных перевозок через коммуникационную инфраструктуру обеих стран.

То есть стороны согласовали принципы, регулирующие транзит через тот самый Зангезурский коридор, о важности и неизбежности создания которого обоснованно и громко говорили в Азербайджане. В Армении же отрицали саму необходимость его существования, не говоря уже о перспективах данного проекта. Как видим, в итоге произошло так, как требовал официальный Баку!

"Я также подчеркнул важность подготовки населения к долгосрочному устойчивому миру", указал по итогам нынешней встречи руководителей Азербайджан и Армении Шарль Мишель. Что в переводе с дипломатического языка на обывательский означает, что имело место указание Николу Пашиняну преодолеть сопротивление "реваншистов" и добиться реализации всех достигнутых в рамках этих трех встреч договоренностей. Причем, с четким указанием времени, когда все это необходимо сделать.