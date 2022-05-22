https://news.day.az/officialchronicle/1464038.html В Брюсселе началась встреча Президента Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского Союза и премьер-министром Армении - ФОТО
В Брюсселе началась встреча Президента Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского Союза и премьер-министром Армении - ФОТО
22 мая в Брюсселе началась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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