https://news.day.az/politics/1464354.html Али Асадов обсудил с председателем парламента Эстонии развитие отношений в различных направлениях
Али Асадов обсудил с председателем парламента Эстонии развитие отношений в различных направлениях
23 мая премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с председателем парламента Эстонии Юри Ратасом.
Об этом Day.Az сообщили в Кабинете министров Азербайджана.
На встрече было выражено удовлетворение развитием азербайджано-эстонских отношений в различных направлениях.
Были обсуждены перспективы расширения сотрудничества между двумя странами в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортной, энергетической, гуманитарной и многих других сферах.
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