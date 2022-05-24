https://news.day.az/politics/1464710.html Приветствуем проведение первого заседания в формате комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы - Шарль Мишель
Приветствуем проведение первого заседания в формате комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы - Шарль Мишель
Приветствуем проведение первого заседания в формате комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы для продвижения обсуждений по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией и путям обеспечения стабильной ситуации.
Как сообщает Day.Az, об этом президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель написал во вторник на своей странице в Twitter.
"Это является ощутимым прогрессом после трехсторонней встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном", - говорится в публикации.
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