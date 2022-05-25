Переговоры глав МИД Азербайджана и Казахстана

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и его казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди.

Как сообщили Day.Az в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве, собеседники обменялись мнениями по широкой повестке дня сотрудничества между двумя странами.

В то же время были обсуждены вопросы взаимодействия в рамках многосторонних платформ.

Министры также обменялись мнениями по региональным вопросам и о сотрудничестве Азербайджана и Казахстана в экономической, транспортной и логистической сферах.

Кроме того, главы МИД обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.