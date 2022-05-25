https://news.day.az/politics/1464908.html Переговоры глав МИД Азербайджана и Казахстана
Переговоры глав МИД Азербайджана и Казахстана
Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и его казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди.
Как сообщили Day.Az в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве, собеседники обменялись мнениями по широкой повестке дня сотрудничества между двумя странами.
В то же время были обсуждены вопросы взаимодействия в рамках многосторонних платформ.
Министры также обменялись мнениями по региональным вопросам и о сотрудничестве Азербайджана и Казахстана в экономической, транспортной и логистической сферах.
Кроме того, главы МИД обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
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