https://news.day.az/politics/1465881.html Посол Израиля поздравил азербайджанский народ
Посол Израиля поздравил азербайджанский народ
Посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик поздравил азербайджанский народ.
Как передает Day.Az, об этом посол написал в Twitter.
"Желаю народу Азербайджана, чтобы ваши столы всегда украшали долма, пити, шашлыки, все были здоровыми, благополучными и счастливыми, чтобы ваши сердца всегда были такими теплыми и гостеприимными, чтобы ваш огонь горел вечно. С Днем независимости!",- отметил посол.
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