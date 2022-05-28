Посол Израиля поздравил азербайджанский народ

Посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик поздравил азербайджанский народ.

Как передает Day.Az, об этом посол написал в Twitter.

"Желаю народу Азербайджана, чтобы ваши столы всегда украшали долма, пити, шашлыки, все были здоровыми, благополучными и счастливыми, чтобы ваши сердца всегда были такими теплыми и гостеприимными, чтобы ваш огонь горел вечно. С Днем независимости!",- отметил посол.