https://news.day.az/politics/1466056.html Чавушоглу поздравил Азербайджан с Днем Независимости
Чавушоглу поздравил Азербайджан с Днем Независимости
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поздравил азербайджанский народ с Днем независимости, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
"С Днем независимости Азербайджана! Искренне приветствую наших азербайджанских братьев, с уважением чту память героев, погибших на пути к независимости", - написал глава МИД Турции в Twitter.
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