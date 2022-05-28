Чавушоглу поздравил Азербайджан с Днем Независимости

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поздравил азербайджанский народ с Днем независимости, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

"С Днем независимости Азербайджана! Искренне приветствую наших азербайджанских братьев, с уважением чту память героев, погибших на пути к независимости", - написал глава МИД Турции в Twitter.