Азербайджан-Испания: прочное партнерство с яркими перспективами

В этом году Азербайджан и Испания отмечают 30-летие установления дипломатических отношений. Добрые отношения, которые удалось установить Баку и Мадриду, основаны на успешном внешнеполитическом курсе двух стран, ориентированном на их национальные и международные интересы.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье экономического обозревателя Аи Лмахамад, опубликованной в первой англоязычной газете Азербайджана "Azernews".

Автор статьи отмечает, что за время дипломатических отношений две географически удаленные друг от друга страны установили узы доверия, проложив путь к крепким и прочным дружеским связям, основанным на диалоге и взаимопонимании.

"Хорошие отношения между двумя странами являются ярким примером того, что Запад и Восток не так отдалены друг от друга, как это может показаться некоторым. Азербайджано-испанские отношения являются долгосрочными, последовательными, расширяются и наполняются новым событиями из года в год.

Политический диалог на высоком уровне и сотрудничество в рамках международных организаций всегда придают импульс развитию отношений, и Баку и Мадрид никогда не упускают возможности для этого. Сотрудничество между двумя странами охватывает политическую, экономическую, энергетическую, культурную, туристическую и спортивную сферы", - пишет издание.

Как напоминает Azernews, Испания признала независимость Азербайджана 31 декабря 1991 года, а дипломатические отношения между двумя государствами были установлены 11 февраля 1992 года.

"Первые встречи на высоком уровне между высшими должностными лицами Азербайджана и Испании состоялись в 1995 году, а в 1995-1996 годах прошли официальные встречи министров иностранных дел. В конце 2005 года Азербайджан открыл свое посольство в Мадриде, а дипломатическая миссия Испании в Баку действует с 2014 года", - говорится в статье.

Издание подчеркивает, что руководствуясь нормами и принципами международного права Азербайджан и Испания поддерживают и уважают территориальную целостность, суверенитет и нерушимость международно-признанных границ обеих стран.

"Обе страны страдали от сепаратизма. Оба случая незаконным и преступным образом шли вразрез с резолюциями ООН, а также международным правом в случае Карабаха и национальными законами Испании в случае Каталонии. Напомним, что 1 октября 2017 года в Каталонии состоялся референдум о независимости, несмотря на противодействие центральных властей Испании и отсутствие конституционной поддержки. В то же время в течение почти 30 лет Армения оккупировала около 20 процентов территории Азербайджана, которую победоносная азербайджанская армия освободила в ходе 44-дневной Второй Карабахской войны в 2020 году. На протяжении 44-дневной Второй Карабахской войны весь мир, включая Испанию, внимательно следил за ситуацией вокруг конфликта. В настоящее время испанские компании изучают возможность участия в восстановлении освобожденных земель Азербайджана", - пишет Azernews.

Отмечая нынешнее состояние экономического сотрудничества между двумя странами, автор статьи сообщает, что испанские компании работают в различных секторах азербайджанской экономики, начиная от нефтегазовой отрасли, машиностроения, транспортной инфраструктуры и заканчивая сельским хозяйством.

"Внедрение испанского капитала в нефтяной сектор Азербайджана началось в конце 1990-х годов. Испанская компания Repsol занималась разведкой нефти в Азербайджане. Доля компании в международном консорциуме по разработке нефтяного месторождения Кюрдаши составляла 5 процентов. В настоящее время некоторые испанские компании также работают над модернизацией нефтеперерабатывающих заводов в Баку. В то же время, в 2014 году испанская компания Enagas приобрела 16-процентную долю в важной части газопровода SGC - Трансадриатическом трубопроводе (TAP)", - говорится в статье.

При этом, продолжает автор статьи, экономическое сотрудничество между двумя странами не ограничивается только нефтегазовым сектором.

"Существуют также хорошие возможности сотрудничества в различных отраслях, представляющих интерес, таких как строительство и строительные материалы, архитектура и городское планирование, реконструкция электростанций, медицинский сектор и сеть больниц.

В период с 2010 по 2020 год Азербайджан и Испания подписали различные соглашения о сотрудничестве, включая меморандумы о сотрудничестве в области спорта, культуры, образования, науки, информации и связи; соглашение об отмене краткосрочного визового режима для граждан, имеющих дипломатические паспорта; конвенцию об избежании двойного налогообложения; а также меморандумы о взаимопонимании между дипломатическими академиями и министерствами иностранных дел двух стран.

Кроме того, в 2021 году азербайджано-испанский товарооборот составил $645,8 млн", - напоминает издание.

Что касается сотрудничества в международной, культурной и других сферах, международное сотрудничество между двумя странами осуществляется в рамках международных организаций, членами которых они являются. Так, Испания поддерживает позицию Азербайджана в Европейском Союзе в рамках стратегии Восточного партнерства, отмечается в статье.

"Относительно важный этап в развитии отношений между Испанией и Азербайджаном был ознаменован в апреле 2014 года, во время визита в Баку официальной делегации во главе с министром иностранных дел Испании Хосе Мануэлем Гарсия Маргальо. Испанский министр был принят Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, который отметил важность сотрудничества между двумя странами в политической, экономической и культурной сферах.

В том же году в Баку прошел симпозиум "Азербайджано-испанские отношения: научный взгляд на экономическое развитие". На конференции, организованной при поддержке Испанской королевской академии экономических и финансовых наук, обсуждались такие вопросы, как обмен квалифицированными кадрами и развитие сотрудничества в сфере образования.

В продолжение развития двусторонних отношений, в сентябре 2020 года в Барселоне при поддержке Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой открылся "Дом Азербайджана".

Прошедшие годы и 30-летие установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Испанией дают основания говорить о том, что существуют большие возможности для дальнейшего укрепления и развития сотрудничества между двумя народами", - резюмирует Azernews.

С оригиналом статьи можно ознакомиться по ссылке.