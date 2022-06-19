Пусть армяне потом не жалуются, что их не предупреждали

После окончания войны прошло уже больше полутора лет, а армянская сторона продолжает петь все ту же песню. В Ереване должны очень внимательно отнестись к предупреждениям, которые прозвучали в выступлении Президента Ильхама Алиева, и не говорить потом, что их не предупреждали.

Об этом сказал в комментарии Day.Az военный эксперт, полковник запаса Ильгар Алиев.

По словам нашего собеседника, все эти разговоры о статусе несуществующего уже "Нагорного Карабаха" - это совершенно сознательные попытки армянской стороны сорвать мирный процесс. Президент Ильхам Алиев совершенно прав, говоря, что эти попытки бесперспективны и опасны для самой же Армении, которой не стоит забывать уроки Второй карабахской войны.

По мнению военного эксперта, создается ощущение, что Армения стремится к возобновлению боевых действий. Иной цели устраиваемых провокаций не видно. На что и на кого она рассчитывает на этот раз, трудно разобрать.

"Если подходить с точки зрения военного специалиста, то могу сказать, что сейчас ситуация находится на очень опасном этапе развития, когда очередная армянская провокация может вызвать ответную реакцию азербайджанской стороны. В 2016 и 2020 годах армяне увидели, как это бывает и чем заканчивается. Хотя вооруженный конфликт завершился, гибридная война в определенной степени продолжается. Войны могут вестись несколькими методами - методом гибридной войны, классическим методом войны - с применением вооруженных сил, а также методом асимметричной войны. Несмотря на различия в методах ведения войны, их цели совпадают и сплетаются. Цели войны достигаются в три этапа - до агрессии, в период агрессии (оккупации), после оккупации (после разгрома и восстановления территориальной целостности, признанной мировым сообществом), в данном случае - Азербайджана.

Сейчас мы находимся на третьем этапе - этапе принуждения агрессора к признанию территориальной целостности, подписанию долгосрочного мирного договора. Азербайджан готов к этому этапу так же, как был готов к ситуации, которая предшествовала 44-дневной войне. Сейчас главная задача - принудить противника признать нашу территориальную целостность, подписать мирное соглашение и согласиться на нормальное совместное сосуществование. Для достижения этой основной цели войны мы вынуждены снова вернуться к методу гибридной войны, а если будет необходимо и к классической. Так что война все еще продолжается, только более гуманными методами. Но все может измениться. И хочу еще раз повторить - армяне не должны потом жаловаться, что их не предупреждали", - сказал полковник Ильгар Алиев.

Лейла Таривердиева