Турция может содействовать Азербайджану в развитии туризма в Карабахе

Турция может содействовать Азербайджану в развитии туристического сектора в Карабахе.

Как передает Day.Az, об этом, отвечая на вопрос Trend, сказал президент Турецкого туристического клуба Угур Демирджан в ходе пресс-конференции, приуроченной к поездке международных путешественников в Карабах.

"Я уверен, что Турция может содействовать в развитии различных крупных туристических проектов в Карабахе. Близость наших народов еще больше способствует развитию туризма между Азербайджаном и Турцией", - сказал он.

По его словам, открытие Зангезурского коридора будет еще больше содействовать туристическому потоку между Турцией и Азербайджаном.

Демирджан также подчеркнул, что армянский вандализм в Карабахе приводит в ужас. При этом он выразил восхищение темпами восстановительных работ, проводимых Азербайджаном.

Напомним, что группа из 24 международных путешественников из 10 стран мира отправилась в трехдневную поездку по городам Карабаха. Гости побывали в Азыхской пещеры в Ходжавендском районе, в Шуше, Агдаме, Кяльбаджаре, Лачине, и завершили свое путешествие в Зангилане.