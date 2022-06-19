Кяльбаджар под обстрелом армян

Вечером 18 июня и в ночь на 19 июня вооруженные силы Армении с позиций, расположенных в населенных пунктах Заркенд и Йухары Шорджа Басаркечарского района на государственной границе, подвергли интенсивному обстрелу из крупнокалиберного оружия позиции нашей армии в направлении сел Юхары Айрым, Бармагбине и Зивель Кяльбаджарского района.

Как сообщили Day.Az в Минобороны, нашими подразделениями приняты адекватные меры реагирования.