ЕС поддерживает заявление Президента Азербайджана Ильхама Алиева

Специальный представитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар поприветствовал заявление Президента Азербайджана Ильхама Алиева, озвученное в ходе IX Глобального Бакинского форума.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации, размещенной на странице Тойво Клаара в Twitter.

"Приятно читать заявление Президента Ильхама Алиева, озвученное в ходе IX Глобального Бакинского форума: "Настало время наладить мир и сотрудничество" и "перейти к практическому исполнению" вслед за позитивной динамикой с Арменией. ЕС решительно поддерживает это", - говорится в публикации.