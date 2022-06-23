https://news.day.az/politics/1472695.html "Не будите лихо" - военный эксперт Михаил Ходаренок армянским реваншистам - ВИДЕО
"Не будите лихо" - военный эксперт Михаил Ходаренок армянским реваншистам - ВИДЕО
В рамках информационно-аналитической программы "Соседи" телерадиоведущий Гия Саралидзе и военный эксперт Михаил Ходаренок обсудили внутриполитическую ситуацию в Армении, а также процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.
Представляем вашему вниманию сюжет программы:
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