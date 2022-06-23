"Не будите лихо" - военный эксперт Михаил Ходаренок армянским реваншистам

В рамках информационно-аналитической программы "Соседи" телерадиоведущий Гия Саралидзе и военный эксперт Михаил Ходаренок обсудили внутриполитическую ситуацию в Армении, а также процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Представляем вашему вниманию сюжет программы: