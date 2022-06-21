Япония продолжит поддержку Азербайджана в процессе разминирования территорий

Источник: Агентство международной информации Trend

Правительство Японии готово оказать поддержку восстановительным и строительным работам, а также работам по разминированию на освобожденных территориях Азербайджана.

Об этом Trend сказал посол Японии в Азербайджане Джуничи Вада, передает Day.Az.

По его словам, в рамках проекта "Обеспечение поставок для разминирования в Тертерском районе" Международного фонда Евразия Пресс (МФЕП) и посольства Японии в Азербайджане были переданы 11 детекторов обнаружения мин и автомобиль.

"Японское правительство готово оказать поддержку в восстановительных и строительных, а также работах по разминированию на освобожденных территориях Азербайджана. В связи с этим мы решили реализовать этот проект. Правительство Японии продолжит оказывать поддержку подобной деятельности. Между правительством Азербайджана и японскими компаниями было осуществлено сотрудничество по вопросам создания "зеленой" энергетической зоны на освобожденных территориях. Мы хотели бы, чтобы эти проекты еще больше расширялись", - сказал Джуничи Вада.