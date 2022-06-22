Стратегическое партнерство Баку и Ташкента как один из ключевых элементов региональной архитектуры

Автор: Лейла Таривердиева

Государственный визит Президента Азербайджана в Узбекистан лидеры двух стран уже назвали историческим. Это не преувеличение, если учесть статус обсуждавшихся в Ташкенте вопросов и подписанных документов. Визит готовился давно и тщательно и стал прорывным. Как сказал в заявлении для печати азербайджанский лидер, по сути, по форме и по содержанию обсуждаемых тем, решениям, к которым пришли главы государств, этот визит и договоренности станут основой для будущего развития двусторонних отношений. Добавим сюда личные отношения президентов двух стран и получим основу для реального прорыва. Любой прорыв в условиях сегодняшних развитий глобальной геополитики является делом непростым. Но Азербайджан уже показал свою способность решать трудные и почти нерешаемые проблемы и готов поддержать своих братьев, друзей и партнеров. Поэтому Президента Азербайджана Ильхама Алиева ждут везде как одного из самых авторитетных лидеров сегодняшнего мира.

Нынешний визит был приурочен к 25-летию первого визита главы независимого Азербайджана Гейдара Алиева в Узбекистан. Состоялся он в июне 1997 года. Братские отношения существовали между Азербайджаном и Узбекистаном и в советские времена, после обретения республиками независимости они еще более укрепились. Традиция дружественных отношений между лидерами, заложенная Гейдаром Алиевым, продолжается по сей день. В Узбекистане всегда с большим уважением относились к личности, а ныне к памяти Общенационального лидера азербайджанского народа. В ходе визита Президента Ильхама Алиева, в Ташкенте была открыта площадь Гейдара Алиева.

"Славная история взаимоотношений двух народов создала прочный фундамент для развития многогранного сотрудничества и в наши дни. Символично, что нынешний визит проходит ровно через 25 лет после первого официального визита в нашу страну общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиевича Алиева. Для меня стало большой честью сегодня вместе с нашим дорогим гостем уважаемым Президентом открыть обновленную улицу имени Гейдара Алиева и установленный барельеф. Это - наша дань памяти великому человеку, настоящему лидеру своего народа и близкому другу Узбекистана", - сказал Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в заявлении для печати.

Договорно-правовая база между Азербайджаном и Узбекистаном включает 135 подписанных в прежние годы документов. После нынешнего визита к этому числу прибавилось еще около 20 документов. Главным из них можно назвать Декларацию об углублении стратегического партнерства и наращивании всестороннего сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Республикой Узбекистан. Декларация, как подчеркнул Президент Ильхам Алиев, "по существу, выводит наши отношения на качественно новый уровень. И, естественно, - взаимная поддержка - будь то в рамках международных организаций, которые существуют, будь то во всех других вопросах, связанных с безопасностью наших стран и народов, - естественно, требует постоянного внимания. И это будет сделано. Потому что для этого есть политическая воля". Он также отметил, что Декларация - это, по сути, дорожная карта развития двусторонних отношений, содержащая основные приоритеты и направления.

В принципе, Азербайджану и Узбекистану не нужен какой-то специальный документ, регулирующий и корректирующий сотрудничество и взаимную поддержку. Наши страны всегда находились на одной волне и поддерживали друг друга. Достаточно сказать, что Узбекистан до сих пор не открыл посольство в Армении, как нет армянского посольства и в Ташкенте. Эти страны в определенной мере поддерживают отношения, но отсутствие - по инициативе Ташкента - дипломатических представительств создает некую дипломатическую неопределенность и говорит о том, что на развитие связей с этой важной и сильной центральноазиатской республикой Армении рассчитывать не стоит. Далее, Узбекистан за счет своих средств строит в освобожденном Физули крупную школу на 960 мест. Этот факт говорит о многом. Тут стоит напомнить о помощи, оказанной узбекскому народу азербайджанской стороной после разрушительного ташкентского землетрясения 1966 года.

Огромную политическую и моральную поддержку Узбекистан и узбекский народ оказали Азербайджану в период 44-дневной войны. Узбекистан был одной из немногих стран, которые смело, открыто и жестко с первых дней контрнаступательной операции Азербайджанской армии поддержали Баку и поздравили с Победой. Немногие решились на это. "Мы это высоко ценим. И со своей стороны также во всех вопросах мы рядом с Узбекистаном, рядом с узбекским народом", - заявил Президент Ильхам Алиев.

В Узбекистане 21-22 июня закладывались основы всестороннего сотрудничества с учетом новых экономических, геополитических, гуманитарных реалий. Когда вопросы экономического развития обязательно соседствуют с темами безопасности, обороноспособности и военного сотрудничества. Соглашение о военно-техническом сотрудничестве в этом плане представляет большую важность. Оба государства находятся в непростых регионах и просто обязаны думать о повышении обороноспособности. На пространстве тюркского мира только Азербайджан и Турция обладают большим практическим опытом в этой сфере и готовы им поделиться с братскими странами. Не исключено, что в недалекой перспективе узбекские военнослужащие станут участниками международных учений, которые регулярно проводятся Вооруженными силами Турции и Азербайджана.

Среди подписанных документов - меморандумы в сфере цифрового развития, социального развития, соглашения, предусматривающие сотрудничество в сферах сельского хозяйства, промышленности, миграции. Еще одним документом, отвечающим современным вызовам, является Соглашение о международном автомобильном сообщении. На этом моменте стоит остановиться особо.

В свете геополитических процессов, вызванных украинским кризисом, и нарушения существовавших транспортно-логистических цепочек. Азербайджан, как страна, имеющая чрезвычайно выгодное географическое расположение, ощутила эти проблемы менее других. Несмотря на перемены, роль нашей страны как регионального хаба остается неизменной. А если точнее - она еще более возросла. В том числе для государств Центральной Азии. Настало время для реализации в полном объеме возможностей Срединного коридора, являющегося одним из основных и самых надежных направлений китайского "Одного пояса - одного пути". В этом плане Азербайджан предоставляет экспортерам стран Центральной Азии надежный транзит. Благодаря дальновидности главы республики, в Азербайджане создана современная транспортная сеть, реализован ряд инфраструктурных проектов, ставших в нынешних условиях незаменимыми. Подписанное в Ташкенте соглашение будет способствовать увеличению потоков узбекских грузов через нашу страну.

Узбекистан тоже не сидит сложа руки. По информации Минтранса страны, ведется активная работа с азербайджанской, китайской, кыргызской, туркменской, грузинской и турецкой сторонами по развитию международного мультимодального маршрута "Страны АТР-КНР-ЦА-Кавказ-Европа".

"Сегодня регион Каспия, Центральной Азии, Южного Кавказа - регион, который нуждается в мире и стабильности. И основа этого, конечно же, - политическая воля лидеров, а также экономические предпосылки. Я думаю, что те договоренности, которых мы сегодня достигли по увеличению товарооборота, инвестиционным проектам, транспортно-логистическим направлениям, по проектам, связанным с углублением сотрудничества в сельском хозяйстве, - все это будет создавать прекрасные возможности для наращивания и товарооборота, и еще большего сотрудничества между нашими странами и народами", - сказал Президент Азербайджана.

В том, что достигнутые договоренности будут выполнены, можно не сомневаться. Потому что их выполнение будет находиться под контролем глав государств, и те будут спрашивать с соответствующих ведомств и структур. Такая требовательность, озвученная Президентом Ильхамом Алиевым, направлена на достижение максимальной выгоды. А выгоды от сотрудничества наших стран огромны.