Отношения Азербайджана и Узбекистана вступают в новый этап

Автор: Лейла Таривердиева

Начался государственный визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Узбекистан. Визит проходит в очень важный момент для Евразийского континента и, в частности для стран тюркоязычного пространства. Ожидается, что в Ташкенте будут обсуждаться вопросы и двусторонней, и региональной, и международной повестки. Особое значение сегодня приобретает тема транспортно-логистического, инвестиционного сотрудничества, безопасности и так далее.

Но обо всем по порядку.

В преддверии визита Президента Азербайджана в столице Узбекистана прошел бизнес-форум с участием предпринимателей двух стран. Итогом форума стали торговые контракты и проекты на общую сумму более 500 миллионов долларов. Форум показал наличие огромного потенциала для взаимовыгодного экономического взаимодействия двух стран по таким направлениям, как нефтехимическая, химическая, электротехническая, текстильная, пищевая, фармацевтическая, ювелирная, автомобилестроительная промышленность и др. Рассматривались также возможности увеличения транзитных грузоперевозок через территории наших стран.

Азербайджан и Узбекистан связывает очень многое - близость двух народов, язык, культура, религия, история. Трагические даты прошлого века еще более сблизили наши народы. Совершенные армянами геноцид азербайджанцев в Баку и других регионах Азербайджана, массовая резня узбеков в Коканде и Ферганской долине в 1918 году - общая боль и общая память наших народов. Жертвами дашнаков стали десятки тысяч узбеков. В Узбекистане деяния дашнаков не забыли, и потому по сей день в Ереване нет узбекского посольства, а в Ташкенте - армянского. Десятки тысяч азербайджанцев во время репрессий и депортаций первых десятилетий советской власти нашли пристанище в Узбекистане. Кто-то впоследствии вернулся в Азербайджан, но многие остались и сегодня продолжают жить и трудиться на благо своей второй родины. В Узбекистане также помнят огромную помощь, оказанную азербайджанцами после разрушительного ташкентского землетрясения 1966 года.

Азербайджан и Узбекистан находятся на маршруте исторического Великого шелкового пути. Этот факт предопределил многовековую историю торговых, политических и прочих отношений двух народов, которые получили второе дыхание после обретения нашими странами государственной независимости. В 1996 году открылось посольство Азербайджана в Узбекистане, два года спустя в Баку заработала узбекская дипмиссия.

Государственные отношения на высоком уровне начались с визитом в Баку 26-27 мая 1996 года тогдашнего Президента Узбекистана Ислама Каримова. В ходе того визита был подписан пакет из 19 документов и заключен Договор о дружбе и сотрудничестве между Азербайджанской Республикой и Республикой Узбекистан. В октябре того же года Ташкент для участия в работе IV Форума глав тюркоязычных стран и торжествах по случаю 660-летия Эмира Теймура посетил глава Азербайджана Гейдар Алиев.

Через год, в июне 1997 года, Общенациональный лидер совершил официальный визит в Узбекистан. В ходе этого визита было, как и в Баку, подписано 19 документов. Этом визит, по оценкам экспертов двух стран, положил начало современному этапу взаимоотношений Азербайджана и Узбекистана, имеющих богатую историю и большую перспективу. Выступая на приеме в его честь, Гейдар Алиев заявил, что Азербайджан стремится к надежным партнерским отношениям с Узбекистаном и сделает все для их укрепления и развития.

В дальнейшем президенты двух стран еще не раз встречались на различных мероприятиях в рамках СНГ, ГУАМ, НАТО, Организации тюркских государств и других, и всегда находили время для обсуждения двусторонней повестки.

Первый официальный визит Президента Ильхама Алиева в Узбекистан состоялся 23-24 марта 2004 года. Темами обсуждений лидеров двух стран были как двусторонние взаимоотношения, так и вопросы безопасности Южного Кавказа и Центральной Азии, региональные и международные проблемы и др. В дни визита Президента Азербайджана в Ташкенте открылся памятник Низами Гянджеви.

Ответный официальный визит Ислама Каримова в Баку прошел 11-12 сентября 2008 года. В столице Азербайджана был подписан обширный пакет документов, касающихся сотрудничества в сферах экономики, транспорта, ИКТ, науки, экологии и так далее. 12 сентября два президента участвовали в церемонии открытия в Баку памятника Алишеру Навои. В ходе визита была подписана Декларация о дальнейшем укреплении стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Республикой Узбекистан". В документе, заложившем основу стратегических отношений двух стран, подчеркивалась решительная поддержка мирному урегулированию (ныне уже бывшего) карабахского конфликта и выполнению соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и ОБСЕ.

Следует напомнить, что Узбекистан был единственной страной Центральной Азии, проголосовавшей за резолюцию о ситуации на оккупированных территориях Азербайджана, которая была поставлена ​​на голосование в Генеральной Ассамблее ООН 14 марта 2008 года. В этом особо чувствительном для азербайджанской стороны вопросе Ташкент всегда поддерживал Баку. Так было на неформальном саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств 31 марта 2021 года, на котором Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил Азербайджан с возвращением Карабаха и восстановлением исторической справедливости. Так было на VIII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Стамбуле в ноябре того же года, где узбекский лидер сообщил, что за счет Узбекистана в Физули будет построена крупная школа. И школа, кстати, уже строится.

Нынешний визит Президента Ильхама Алиева в Ташкент проходит на фоне усиления международной напряженности, надвигающегося экономического, энергетического и логистического кризиса. Новые риски и вызовы, которые не обойдут стороной и наш регион, формируют обновленную повестку в отношениях Азербайджана и Узбекистана. Будут подписаны важные документы о сотрудничестве, и снова их будет 19-ть. Это число стало счастливым для двустороннего сотрудничества наших стран.

Что касается экономического сотрудничества, то, по данным Центра экономических исследований и реформ Узбекистана, за последние пять лет товарооборот между двумя странами вырос почти в 7 раз - с 17,1 миллиона долларов в 2016 году до 118,8 миллиона долларов в 2021 году. При этом узбекский экспорт в нашу страну вырос в 5,8 раз, а импорт - в 10 раз. В январе-мае 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года товарооборот Узбекистана с Азербайджаном вырос на более чем 49 процентов. К настоящему времени в Узбекистане создано 243 предприятия с участием азербайджанского капитала, 16 из них открылись в текущем году. Совместные предприятия действуют и в Азербайджане. Так, в сентябре 2021 года в Гаджигабуле состоялось торжественное открытие производственной линии АО UzAuto Motors и СП ООО СамАвто.

Наши страны нужны друг другу. Азербайджан является лидером своего региона и этот факт еще более укрепляет интерес к нему со стороны узбекских партнеров. Кроме того, наша страна в условиях формирования нового миропорядка приобретает исключительное значение в качестве транзитера грузов и энергоресурсов. Кроме того, Азербайджан является мостом между странами тюркского мира. Со своей стороны Узбекистан, как одна из стран-учредителей ШОС, могла бы оказать содействие в получении Азербайджаном статуса наблюдателя в этой организации, где он сейчас имеет статус партнера по диалогу. Очередной саммит ШОС пройдет в сентябре как раз в Самарканде.

Одним словом, потенциал экономического, политического, гуманитарного, культурного сотрудничества Азербайджана и Узбекистана значителен. Надо сказать, что он велик, принимая во внимание и регион Центральной Азии в целом. Баку поддерживает прочные связи и с другими государствами ЦА, причем, на самом высоком уровне. В апреле в Баку побывал с визитом Президент Кыргызстана Садыр Джапаров. В ходе визита был подписан исторический документ - Декларация о стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Кыргызской Республикой. В скором времени в Азербайджане ожидают Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Сближение идет также с Туркменистаном и Таджикистаном. Новоизбранный президент Туркменистана Сардар Бердымухамедов уже приглашен Президентом Ильхамом Алиевым посетить Азербайджан.

Азербайджан умеет дружить. Учитывая активизировавшиеся процессы сближения стран тюркского мира, стоит ожидать еще больше интеграции в этом регионе как Узбекистана, так и его соседей. Пока же с интересом наблюдаем за визитом Президента Азербайджана в Ташкент и ждем от него интересных и значимых результатов.