Узбекистан сотрудничает с Азербайджаном в развитии международного мультимодального маршрута

Источник: Агентство международной информации Trend

В Узбекистане ведется активная работа по созданию альтернативных транспортно-логистических маршрутов.

Об этом сообщил заместитель министра транспорта Узбекистана Абдусамат Муминов, передает Day.Az.

По его словам, в марте 2022 года в городе Термез состоялась рабочая встреча представителей бизнеса, крупных транспортно-логистических компаний, экспедиторских организаций и государственных органов Узбекистана, Афганистана и Пакистана по развитию перевозок по маршруту Узбекистан - Афганистан - Пакистан.

"По итогам встречи подписано более 10 документов о сотрудничестве между транспортными компаниями трех стран и определены координаторы от каждой стороны для решения вопросов, возникающих в процессе логистики", - сказал Муминов.

По словам замминистра, также ведется активная работа с азербайджанской, китайской, кыргызской, туркменской, грузинской и турецкой сторонами по развитию международного мультимодального маршрута "Страны АТР - КНР - ЦА - Кавказ - Европа".

Муминов отметил, что в железнодорожной сфере Узбекистан укрепил сотрудничество с шестью странами - участницами транспортного коридора (Азербайджан, Китай, Туркменистан, Кыргызстан, Турция, Грузия).

По его словам, в ходе недавней встречи между руководителями железнодорожных администраций этих стран достигнута договоренность о продлении действующих скидок на тарифы на железнодорожные перевозки на 2022 год.

Замминистра добавил, что в 2022-2026 годах в Узбекистане ожидается рост числа иностранных и местных туристов до пяти миллионов человек, а экспорта - до 600 миллионов долларов.

"Кроме того, в Узбекистане предусматриваются увеличение количества регулярных международных рейсов через аэропорт Бухары, строительство 255 крупных и малых гостиниц, организация 60 новых туристических маршрутов, проведение в ближайшее время переговоров с 40 иностранными государственными авиаперевозчиками", - сказал Муминов.

По его словам, также ожидается активизация пассажироперевозок на внутренних авиалиниях.

Замминистра перечислил ряд реформ, предусмотренных в рамках "Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы".

Он отметил, что в их число входят: развитие единой транспортной системы во взаимосвязи со всеми видами транспорта; совершенствование системы общественного транспорта и развитие его инфраструктуры в Ташкенте и регионах; повышение привлекательности междугородних и пригородных железнодорожных маршрутов; развитие рынка транспортных и логистических услуг и инфраструктуры; доведение уровня электрификации железнодорожной инфраструктуры до 60 процентов; ускоренное развитие сети автомобильных дорог.

Также, по словам Муминова, в рамках "Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы" предусмотрено расширение "зеленых коридоров" и транзитных возможностей в транспортной системе для осуществления внешней торговли, увеличение транзитного грузооборота до 15 миллионов тонн, расширение существующего парка самолетов для выполнения международных рейсов.

"До 2026 года планируется постепенно увеличить долю частных авиакомпаний и лоукостеров в местных авиаперевозках до 25 процентов, число внутренних авиарейсов - с 48 до 80 в неделю, продолжить субсидирование новых и существующих местных направлений авиаперевозок, исходя из социальных потребностей и необходимости", - сказал замминистра.

Муминов отметил, что на данный момент в стране разрабатывают концепцию развития транспортно-логистических услуг.

"В рамках этой концепции будут развиваться транспортно-логистические системы и инфраструктура между 18 крупными, 22 средними и 80 малыми городами", - сказал Муминов.

Замминистра также сообщил, что предусматривается поэтапный перевод транспортных документов при международных грузоперевозках (e-Permit, e-TIR, e-CMR) в электронный формат.

Он отметил, что в рамках концепции планируется снижение стоимости грузоперевозок до 30 процентов.

"Также предусматривается развитие существующих контейнерных терминалов на основе государственно-частного партнерства и рост контейнерных перевозок по железной дороге как минимум в два раза", - сказал Муминов.

По его словам, в 2022 году в сфере транспорта и дорожного хозяйства Узбекистана реализуется 21 проект.

В то же время прорабатывается возможность реализации 37 перспективных инвестиционных проектов, отметил замминистра.

По итогам развития транспортной сферы в 2021 году прибыль железных дорог Узбекистана выросла на 11 процентов по сравнению с 2020 годом, авиационной сферы - на 62 процента, пассажироперевозки железнодорожным и воздушным транспортом - на 74 процента, грузоперевозки железнодорожным транспортом - на восемь процентов, воздушным - на 38 процентов, сказал Муминов.