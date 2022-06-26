Для нас большая честь нести службу на освобожденных территориях - военнослужащие в Кяльбаджаре

Накануне очередной годовщины со дня создания Вооруженных сил Азербайджана съемочная группа Trend TV побывала в освобожденном Кяльбаджарском районе, ознакомилась с условиями службы рядового состава и офицеров нашей армии, передает Day.Az.

Несмотря на сложный рельеф и суровый климат Кяльбаджарского района, для военнослужащих здесь созданы все необходимые условия.

Военнослужащие сообщили съемочной группе, что очень горды тем, что несут службу на освобожденных территориях.

Они рассказали, что чувствуют накануне Дня Вооруженных сил, и выразили особую благодарность за созданные для них условия.

Представляем вниманию читателей видеорепортаж Trend TV из Кяльбаджарского района.