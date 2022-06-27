Для развития сотрудничества между Азербайджаном, Казахстаном и Турцией ведется работа во многих сферах.

Об этом сказал в понедельник министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на брифинге по итогам первой трехсторонней встречи глав МИД Азербайджана, Турции и Казахстана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, на фоне региональных процессов сотрудничество Баку, Анкары и Нур-Султана приобретает особую значимость.

"Развитие транспортной сферы приведет к процветанию в регионе. В скором времени мы ожидаем открытия Зангезурского коридора. Сегодня здесь, в Азербайджане, мы еще раз демонстрируем наше видение мира и процветания в регионе", - сказал Чавушоглу.