Голос Движения неприсоединения стал слышным и весомым

Автор: Лейла Таривердиева

С избрания Азербайджана председателем в Движении неприсоединения началась новая история этой второй по числу членов организации мира. Она словно получила второе дыхание, вернулась в активную международную политику, стала выступать с инициативами общечеловеческого значения. Значительно повысился интерес к ней и ее привлекательность. Не будет ошибкой сказать, что это лучший период ее 60-летней истории. Да, Движение разменяло в сентябре прошлого года седьмой десяток, но еще никогда не было столь инициативным и активным. Собрав в своих рядах большую часть стран мира, ДН представляло интерес для мировых держав лишь с точки зрения распространения собственного влияния. Проще говоря, державам были нужны голоса более чем сотни государств для продвижения своих интересов в ООН и при других обстоятельствах. При этом собственно нужды и проблемы стран так называемого третьего мира держав, да и международные организации не интересовали.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сломал эту традицию, поставив во главу угла интересы прежде всего самих стран-членов. За многие годы существования Движения в организации еще не было столь активного и инициативного руководства. Азербайджан стал членом организации совсем недавно, но был избран председателем с продлением срока председательства. Причина - имидж страны и очень продуктивная внешнеполитическая линия Президента Ильхама Алиева. Глава Азербайджана обладает высоким авторитетом на мировой арене, известен своими дипломатическими победами и умением строить отношения даже с самыми непростыми партнерами. Кроме того, Азербайджан - одна из немногих стран, не входящих ни в какие блоки, которая способна самостоятельно отстаивать собственные интересы. Вступив на пост председателя Движения неприсоединения, Президент Азербайджана сделал голос организации слышным и весомым. Точнее будет сказать - голос большинства населения планеты, людей, населяющих 120 стран-членов ДН.

Азербайджан как председатель Движения неприсоединения выступил с рядом международных инициатив для мобилизации глобальных усилий против пандемии. Была создана база данных, охватывающая основные гуманитарные и медицинские нужды стран-членов Движения. Можно с гордостью подчеркнуть, что Всемирная организация здравоохранения использовала именно эту базу данных в борьбе с пандемией как источник для определения нужд стран-членов Движения неприсоединения.

Азербайджан от имени Движения выступил с инициативой проведения Специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН на уровне глав государств и правительств, посвященной борьбе с коронавирусом. В целом, эта инициатива была поддержана более чем 150 государствами-членами ООН, и 3-4 декабря 2020 года сессия состоялась. От имени ДН Азербайджан предложил в Совете ООН по правам человека резолюцию по обеспечению равного и универсального доступа всех стран к вакцинам, и в марте прошлого года эта резолюция была единогласно принята. Наша страна взяла на себя роль защитника интересов малоразвитых и малоимущих стран в борьбе с пандемией, постоянно напоминая об их проблемах развитой и благополучной части человеческого сообщества. Важно, что Азербайджан не только призывал к содействию членам Движения, но и сам оказывал им немалую помощь. Наша страна внесла во Всемирную организацию здравоохранения добровольный финансовый взнос в объеме 10 миллионов долларов США, половина которого была предназначена для государств-членов Движения неприсоединения. Вряд ли без инициативности и требовательности Президента Ильхама Алиева в качестве председателя ДН, о попавших в бедственное положение странах "третьего мира" кто-то вспомнил бы в ситуации, когда развитые страны в панике перехватывали друг у друга медицинские грузы и гуманитарную помощь.

Азербайджан, возвышая голос от имени Движения неприсоединения, отстаивал интересы Движения на всех возможных международных платформах. В самой политике Баку заложено стремление к сплоченности, взаимопомощи и справедливым подходам ко всем странам и вне зависимости от ситуации.

Со своей стороны страны Движения неприсоединения тоже поддержали Азербайджан в важные для него моменты. Так, в июле 2020 года ДН приняло коммюнике в связи с провокацией, совершенной армянскими вооруженными силами на Товузском направлении государственной границы. В октябре 2020 года в рамках онлайн-заседания на уровне министров было принято специальное заявление солидарности с Азербайджаном в его справедливой борьбе за освобождение захваченных Арменией территорий. Партнеры по Движению стояли на позиции поддержки территориальной целостности и суверенитета нашей страны в соответствии с международным правом и резолюциями Совета Безопасности ООН.

Не секрет, что прежде не все осознавали важность членства Азербайджана в Движении неприсоединения, высказывались мнения, что, мол, эта организация нам не нужна, а надо стремиться в ЕС и НАТО. высказывавшие такое мнение были посрамлены, когда в разгар 44-дневной войны страны Движения предотвратили принятие Совбезом ООН невыгодной для нашей страны резолюции. Тогда партнеры по организации оказали Азербайджану большую поддержку, не допустив принятия антиазербайджанского документа. В результате авторы нечистоплотной инициативы, не желавшие включения в резолюцию упоминаний о территориальной целостности, обозначенных в известных резолюциях ООН от 1993 года, были вынуждены отказаться от ее продвижения. Этот факт еще раз доказал дальновидность Президента Азербайджана, который действительно прекрасно знает что, как и когда нужно делать. Наша страна получила в лице Движения неприсоединения более сотни новых друзей. Членство в ДН - это еще один дипломатический успех Баку, серьезный вклад в дальнейшее укрепление позиций страны на мировой арене. Потому что 120 из 193 членов ООН однозначно проголосуют в подобных ситуациях за интересы Азербайджана.

Азербайджан же, в свою очередь, продолжает усилия, направленные на повышение международного авторитета Движения неприсоединения, усиление солидарности в рамках организации, защиту справедливости и международного права и институционализацию ДН. В ноябре прошлого года по инициативе Президента Ильхама Алиева была учреждена Парламентская сеть Движения неприсоединения. Создание межпарламентской структуры организации - это серьезная заявка, свидетельствующая о том, что ДН выходит на новый этап своего развития и не намерена возвращаться к роли придатка к интересам мировых держав. Институционализация организации поднимает ее на новый уровень и заставляет оставшиеся страны-члены ООН относиться к ней значительно серьезнее.

Учредительное заседание ПС ДН состоялось в рамках 143-й Ассамблеи Межпарламентского союза в Мадриде. Выступая на заседании со вступительным словом, председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова отметила, что Парламентская сеть Движения неприсоединения может сыграть роль платформы для развития сотрудничества между парламентами стран-участниц организации. Этот институт будет играть роль форума, внося свой вклад в решение актуальных вопросов. Было принято решение провести следующее заседание Парламентской сети ДН в Баку.

Напомним, что Азербайджан стал полноправным членом Движения неприсоединения в 2011 году. Двигало им не желание примкнуть к организации, а очень конкретные и правильные постулаты, заложенные в принципы ее деятельности. Президент Ильхам Алиев сказал об этом так: "В основе Движения неприсоединения лежат исторические Бандунгские принципы, включающие такие принципы, как уважение суверенитета и территориальной целостности, отказ от актов агрессии, невмешательство во внутренние дела других. Эти принципы остаются актуальными и важными в современных международных отношениях. Если бы все страны соблюдали Бандунгские принципы, то мы не увидели бы в мире войн и конфликтов".

Однозначно, шаги, предпринимаемые в период председательства Азербайджана в направлении пропаганды принципов Движения неприсоединения, усилят эту организацию.