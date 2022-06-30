Великобритания выделила еще 500 000 фунтов стерлингов на разминирование Карабаха

"Я рад сообщить, что правительство Великобритании выделило дополнительно 500 000 фунтов стерлингов Программе развития Организации Объединенных Наций (UNDP) для поддержки процесса разминирования в регионе".

Как сообщает Day.Az, об этом написал в "Twitter" посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп.

Дипломат отметил, что этот регион является одним из самых загрязненных минами и неразорвавшимися боеприпасами в мире: "И самое главное, последнее финансирование обеспечит ANAMA важным обучением и экспертными советами, которые помогут обеспечить безопасность на территории, предотвратить травмы и спасти жизни людей. К настоящему времени Великобритания выделила на разминирование региона более 1 миллиона фунтов стерлингов. Наше посольство здесь также поддерживает повестку дня женщин, мира и безопасности. И мы верим, что наша поддержка будет также сосредоточена на гендерных аспектах противоминной деятельности в Азербайджане, включая помощь в создании в ближайшем будущем группы по разминированию, состоящей из женщин".