Джейхун Байрамов встретился с председателем Сената Иордании - ФОТО
Министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с председателем Сената парламента Иордании Фейсалом Аль-Файезом.
Как сообщили Day.Az в МИД, министр с удовлетворением подчеркнул сотрудничество Азербайджана с Иорданией на двусторонних и многосторонних платформах, в том числе, в рамках ОИС и Движения неприсоединения.
Он отметил, что в следующем году будет отмечаться 30-летие установления дипломатических связей между двумя странами.
Председатель Сената Фейсал Аль-Файез сказал, что Иордания заинтересована в развитии связей с Азербайджаном, подчеркнул значимость интенсификации двусторонних визитов.
На встрече был проведен обмен мнениями по ситуации в регионе, а также по вопросам, имеющим глобальное значение.
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