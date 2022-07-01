Джейхун Байрамов встретился с председателем Сената Иордании

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с председателем Сената парламента Иордании Фейсалом Аль-Файезом.

Как сообщили Day.Az в МИД, министр с удовлетворением подчеркнул сотрудничество Азербайджана с Иорданией на двусторонних и многосторонних платформах, в том числе, в рамках ОИС и Движения неприсоединения.

Он отметил, что в следующем году будет отмечаться 30-летие установления дипломатических связей между двумя странами.

Председатель Сената Фейсал Аль-Файез сказал, что Иордания заинтересована в развитии связей с Азербайджаном, подчеркнул значимость интенсификации двусторонних визитов.

На встрече был проведен обмен мнениями по ситуации в регионе, а также по вопросам, имеющим глобальное значение.