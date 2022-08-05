По логике армян «шортвацы» на самом деле являются жителями Армении, а не Карабаха

Одна из главных причин знаменитой армянской "многострадальности" заключается в том, что "шортвацами" (с арм. "перевертышами"), то есть нечистокровными армянами, говорящими на "неправильном" языке, в современной Армении называют тех, кто как раз-таки не подвергся до конца ассимиляции, не стал прозелитом, и сохранил связи с родным языком, сказал политолог Фуад Ахундов.

"Следуя такой логике, "перевертышами" являются именно они - потомки представителей более 20 с чем-то национальностей, которых всех сделали армянами. Для них армянский язык объединяющий, в котором есть слова разных этнических групп, в том числе и тюркские. Будучи сами самыми настоящими "шортвацами", они заставляли говорить на якобы "правильном" армянском языке всех карабахских армян, и также, вот, например, кипчакских, и других, и именно их называли и называют "перевертышами". А они как раз-таки не "перевернулись" и сохранили свой язык", - сказал Фуад Ахундов.

В самом начале видео авторы обещают, что, посмотрев его, зрители смогут по-другому взглянуть на многие события на Южном Кавказе - как в прошлом, так и в настоящий момент. Действительно, постепенное искоренение "белых пятен" армянской истории поможет многое сделать ясным и поставить так называемых "перевертышей" на свои места.