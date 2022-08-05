В Азербайджане утвержден Порядок ведения реестра лиц, получивших статус шехида и семей шехидов
В Азербайджане утвержден "Порядок ведения реестра лиц, получивших статус шехида и семей шехидов".
Как передает в пятницу Day.Az, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.
Порядок подготовлен в соответствии с законом "Об увековечении имени шехида и льготах семьям шехидов" и определяет правовые и организационные основы формирования, ведения, интеграции и архивирования реестра лиц, получивших статус шехида и семей шехидов.
Расходы, связанные с организацией, управлением и совершенствованием деятельности реестра, финансируются за счет средств, выделенных из государственного бюджета Азербайджанской Республики, и других источников, не запрещенных законодательством.
Решением также определены принципы деятельности реестра.
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