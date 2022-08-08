И друзья, и враги должны знать, что Азербайджан не одинок.

Как передает Day.Az, об этом написал на своей странице в Twitter министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Он отметил участие министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в конференции послов.

"Шушинская декларация еще больше укрепила наш союз.

И друзья, и враги должны знать, что Азербайджан не одинок", - говорится в публикации.