https://news.day.az/politics/1485615.html И друзья, и враги должны знать, что Азербайджан не одинок - Мевлют Чавушоглу
И друзья, и враги должны знать, что Азербайджан не одинок - Мевлют Чавушоглу
И друзья, и враги должны знать, что Азербайджан не одинок.
Как передает Day.Az, об этом написал на своей странице в Twitter министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Он отметил участие министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в конференции послов.
"Шушинская декларация еще больше укрепила наш союз.
И друзья, и враги должны знать, что Азербайджан не одинок", - говорится в публикации.
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