Армянские боевики получили тяжелые ранения

Двое членов незаконного армянского вооруженного формирования Гурген Даниелян и Артур Арушанян получили тяжелые ранения из-за неосторожного обращения с оружием (взрывателем).

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, инцидент произошел 8 августа в Карабахе на территории, где временно дислоцируется Российский миротворческий контингент.

Состояние боевиков оценивается как тяжелое. Для выяснения подробностей ведется следствие.