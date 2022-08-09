https://news.day.az/politics/1485768.html Армянские боевики получили тяжелые ранения
Армянские боевики получили тяжелые ранения
Двое членов незаконного армянского вооруженного формирования Гурген Даниелян и Артур Арушанян получили тяжелые ранения из-за неосторожного обращения с оружием (взрывателем).
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, инцидент произошел 8 августа в Карабахе на территории, где временно дислоцируется Российский миротворческий контингент.
Состояние боевиков оценивается как тяжелое. Для выяснения подробностей ведется следствие.
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