Граждане, принятые на первоначальный воинский учет, будут направлены на наркологическое обследование

Граждане, находящиеся в запасе Вооруженных сил Азербайджана, и принятые на первоначальный воинский учет, будут направляться, наряду с амбулаторным или стационарным медицинским обследованием, также на обязательное наркологическое обследование.

Как передает Day.Az, это отражено в изменении в соответствующие постановления Кабинета министров Азербайджана.

Так, гражданин, добровольно поступивший на военную службу (службу в органах), может быть направлен на обязательное наркологическое обследование. Также положение об обязательном наркологическом обследовании согласно соответствующему закону добавлено в порядок проверки здоровья субъектов разведывательной и контрразведывательной деятельности.