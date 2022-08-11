Азербайджанские танкисты готовятся к «Танковому биатлону»

Продолжается подготовка азербайджанских танкистов, которые примут участие в конкурсе "Танковый биатлон" в рамках "Армейских международных игр-2022" на российском военном полигоне Алабино.

Как сообщили Day.Az в министерстве обороны Азербайджана, азербайджанские военнослужащие проверили техническое состояние танков, которые будут участвовать в международном конкурсе, выполнили контрольные стрельбы из штатного оружия боевых машин.

Встретившись с командой, генерал-майор Ильгар Лятифов от имени руководства министерства обороны пожелал ей успехов и достойного представления страны на соревнованиях.

Отметим, что азербайджанские танкисты, которые будут соревноваться с экипажем из Монголии в конкурсе "Танковый биатлон", выступят 13 августа.