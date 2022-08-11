Возвращение азербайджанцев в Армению - реальность

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поставил перед собой четкую задачу вернуть азербайджанцев, покинувших после 1988 года населенные пункты и дома в Армении, и уже последовательно проводит эту операцию.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявила исполнительный директор организации "Против судебного произвола" в РА, известный общественный деятель этой страны Лариса Алавердян.

"Азербайджанцы проживали практически во всех районах Армении", - сказал она, отметив, что не видит другого пути, кроме как смириться с тем, что нынешняя геополитическая ситуация изменилась в пользу АР.

Вспоминая беседу 34 года назад с азербайджанцами, проживавшими в Зангезуре, в частности, в селе Агуди, Алавердян сказала, что они могут вернуться сюда, если для этого будут созданы условия.

"Условия, которых ждали эти азербайджанцы, уже созданы", - сказала она.

Отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе армянских жителей Карабаха, исполнительный директор отметила, что у них нет другого выбора, кроме как принять гражданство Азербайджана.