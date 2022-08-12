Подготовден видеоролик, посвященный 30-летию установления дипотношений между Азербайджаном и Казахстаном

По случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой известный молодой казахстанский певец Ернар Садырбаев (Амре) исполнил известную песню Полада Бюльбюльоглу "Gəl ey səhər", передает Day.Az.

В подготовленном в связи с этой знаменательной датой видеоролике показаны красивейшие места двух братских стран.

Е.Садырбаев родился 12 января 1995 года в Нур-Султане. Выпускник Казахской Национальной Академии Искусств им. Жургенова. Поет в различных стилях - Pop-classic, Pop, R&В, Latino и др. Выступал на "Дельфийских играх 2011", фестивалях "Бозторгай" и "Жаворонок", а также участвовал в миланском "Экспо", также входил в состав группы "Голос Казахстана" в "Новой волне". Лауреат многих Международных конкурсов.

Отметим, что 30-летие установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой отмечается 27 августа.