Состоялось открытие конкурса «Мастера артиллерийского огня»

В столице Казахстана - городе Нур-Султан состоялась торжественная церемония открытия конкурса "Мастера артиллерийского огня", проходящего в рамках "Армейских международных игр - 2022", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В церемонии приняли участие министр обороны Республики Казахстан генерал-полковник Руслан Жаксылыков и его заместители, заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин, военные атташе, команды и журналисты.

Поприветствовав гостей, министр обороны Республики Казахстан генерал-полковник Руслан Жаксылыков поздравил команды с началом конкурса "Мастера артиллерийского огня", проходящего в рамках "Армейских международных игр", и пожелал им успехов.

Генерал-полковник Р.Жаксылыков отметил особую роль Игр в формировании и развитии международного сотрудничества.

Затем был поднят флаг Армейских международных игр, команды-участницы исполнили гимн состязаний.

После официальной части мероприятия членам команд, делегаций и официальным лицам была представлена концертная программа.

Отметим, что в конкурсе "Мастера артиллерийского огня", который продлится до 24 августа, принимают участие команды Азербайджана, Беларуси, Казахстана, России, Армении, Таджикистана, Зимбабве, Венесуэлы и Кыргызстана.