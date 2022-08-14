Оккупантская сущность

Автор: Мехти Ахмедзаде

До 25 августа жители оккупированного Арменией в 1992 году села Забух и Сус Лачинского района должны его покинуть. В последние несколько недель СМИ Армении полны слезливыми репортажами на эту тему. Утверждается, что власти Армении на переговорах согласились с требованиями Баку о новом маршруте в обход Лачина, так как Азербайджан завершил строительство дороги.

В так называемых "трогательных" и постановочных репортажах показывается, как незаконно проживавшие на наших землях армяне сжигают документы и иные следы своего присутствия в селе Забух. Кто-то из них попутно, но как-то обреченно ругает руководство Армении. Армянские СМИ пишут, что уходящие из азербайджанских земель незаконно поселившиеся тут армяне получат компенсацию в Армении, если они не начнут, по традиции, устраивать варварство и сжигать дома, когда-то принадлежавшие азербайджанцам.

Однако, не смотря на это, некоторые оккупанты все-таки показали свою истинную сущность и начали сжигать эти дома, унося при этом все, что только можно - также, как это происходило при освобождении Кяльбаджарского района.

Напомним, что тогда обиженные поражением армяне устроили тактику "выжженной земли" и занимались мародерством, унося даже унитазы.

Все эти постановочные спектали говорят лишь об одном - армяне не являются истинными владельцами этих домов и земель, как это они пытались утверждать на протяжении 30 лет. Они не привязаны духовно к этой территории.

Покидая родные очаги в Карабахе, азербайджанцы оставили свои дома в целости и сохранности. Но когда район покидают армяне, они сжигают поля, рубят деревья, занимаются мародерством, грабежами, разрушают эти дома. Все это доказывает, что они не являются истинными хозяевами, иначе таких случаев бы не было.

Неспособные к созиданию и понимающие, что больше никогда не ступят на эту землю, армяне стремятся нанести максимальный ущерб и хотя бы так выместить злобу.

Как и в случае с возвращением Кяльбаджара армяне ринулись грабить все и вся на поводу своей оккупантской натуры. Причем сообщалось, что грабежей с каждым днем становится все больше. Выносят здесь практически все, что попадется - электротехнику, золото, деньги, окна, двери, кафель, унитазы...

И это все происходит на фоне того, что Баку благородно дал возможность незаконным заселенцам района убраться восвояси и забрать свое имущество. Никто не преследует уходящих, не стреляет им в спину, как это делали армяне в отношении азербайджанцев во время первой войны. Правда, армяне остались верны себе и, уходя, начали массовый грабеж и постарались оставить за собой пепелище. Но таким образом они только лишний раз подтвердили тот имидж, который сформировали на протяжении прошлой войны и 30 лет оккупации.

Пусть армяне не думают, что останутся безнаказанными. Ущерб, нанесенный нашим землям в течение 30 лет, в том числе связанный с уничтожением домов, экологическим террором, а также нанесенный гражданским объектам в результате обстрелов, будет оценен, и Армения должна будет ответить за все.